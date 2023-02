Kórházba került Hajdú Péter: Elárulta, mi történt vele

Sokakat megijesztett Hajdu Péter a csütörtöki posztjával, a kép egy kórházi ágyból készült, és két mankó volt mellé támasztva. A képhez azt írta:

„Az új barátom.”

Fotó: Móricz István

Nem sokkal később a 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában egy másik képet is megosztott követőivel, ezen a bal lába sínben van. A követők rögtön a legrosszabbra gondoltak és elindultak a találgatások, hogy súlyos baleset érte és meg is kellett műteni a műsorvezetőt. Hajdú a Metropolnak mesélte el, hogy pontosan mi történt vele.

Fotó: Instagram / Hajdú Péter

Szerda este focizni voltam a barátaimmal, ekkor történt meg a baleset. Egy váratlan pillanatban egy csattanást hallottam, azt éreztem, mintha megrúgtak volna. Eleinte dühösen a hátam mögé néztem, hogy ki volt, de mivel senki nem futott még a környékemen sem, és mivel azonnal elöntött a fájdalom a bal lábam felől, rájöttem, hogy itt nem egy játékostársammal lesz a baj. Először a tatai kórházba vittek, ahol számos vizsgálat után kiderült, hogy elszakadt a vádlimban egy izom. Műtétre nem volt szükség, az orvosok szerint a következő 6-8 hétben magától meg fog gyógyulni. Csütörtökön a fájdalom ambulancián voltam, de ott is hasonlókat tudtak mondani. Minden mozdulat komoly fájdalmat okoz. Most próbálok pihenni, de az biztos, hogy még jó ideig csak mankóval fogok tudni lábra állni

– nyilatkozta a Metropolnak Hajdú Péter, akinek kínjain jelenleg csak a komoly fájdalomcsillapítók segítenek.

Fotó: Instagram / Hajdú Péter

A kórházban álmatlanul forgolódó éjszakájáról is beszámolt.

- Az első éjszaka szinte semmit sem aludtam, ilyenkor ez lehetetlen… Szedem a fájdalomcsillapítókat, ennél többet most nem tehetek. Remélem, igaza lesz az orvosoknak, és mihamarabb mérséklődik a fájdalom. Persze nem panaszkodom, most legalább egy keveset pihenhetek is, noha közel sem így terveztem… - tette hozzá Hajdú Péter.