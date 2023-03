Hajdú Péter kemény kérdésekre válaszolt őszintén - Videó

Hajdú Péter két Frizbi adás felvétele után állt kötélnek és még abba is belement, hogy helyet cseréljünk vele, vagyis kollégánk ült a stúdió íróasztala mögé, Péter pedig a riportalanyainak fenntartott kanapén helyezkedett el. A teljes beszélgetésből már mutattunk részleteket. Az első videóban Hajdú arról mesélt, hogyan kapott kegyelemkettest egy elcsalt főiskolai nyelvvizsgán, majd arról regélt, hogyan csináltak barátaival pontversenyt a csajozásból.

A beszélgetés során érintettük Péter gyermekkorát, és az is kiderül, hogy balhés kamasz volt-e, de megtudtuk azt is, hogy a diploma után kinek a hatására fordult a televíziózás irányába. Hajdú arra a kérdésre is választ adott, hogy milyen szerepe volt a bulvárnak abban, hogy ma országosan ismert műsorvezető lehet. Vendéglátónk persze kapott pár keményebb kérdést is, melyekre mind őszinte választ adott. Kitért például arra, hogy tisztában van vele, nem könnyű őt elviselni a privát életében, hiszen hipochonder és újabban rendmániás is lett. Ugyanakkor, kérdeztük Friderikusz Sándorhoz fűződő viszonyáról is és beszéltettük édesapjáról, akivel kilenc éven át voltak haragban és nem is rendezték a viszonyukat a férfi haláláig. Péter erről így beszélt:

- Nagyon sokáig jó volt a kapcsolatom édesapámmal.

Az utolsó kilenc évben valóban nem beszéltünk egymással, vagyis az élete utolsó kilenc évében, de erről nem én tehetek.

- Egyértelműen ő… Én nagyon sokszor üzentem a keresztapámmal, hogy hajlandó lennék rendezni a kapcsolatunkat, de kikötöttem, hogy hozzájuk nem megyek, mert az új feleségével volt egy olyan konfliktus, ami nagyon mély nyomot hagyott bennem - idézte fel a Bors kérdésére emlékeit Hajdú Péter, aki ennek ellenére megpróbált békejobbot nyújtani édesapjának.

- Üzentem, hogy ő jöhet hozzánk bármikor és meglátogathatja az unokáit. Dávidot például soha nem is látta… Én próbáltam és azt gondolom, hogy megtettem mindent, és magamban le is rendeztem mindent. Megbocsájtottam, pedig nagyon csúnyán viselkedett velem és az édesanyámmal. Ha én lettem volna a hibás, akkor sokkal inkább lenne lelkiismeret-furdalásom, mint most" - zárta le a témát a Frizbi műsorvezetője.