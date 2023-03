Ez látni kell: Így duettezett kislányával Kóbor János 13 évvel ezelőtt

Tündéri videót osztott meg édesapjáról Kóbor Léna. Édesapja, az Omega énekese 2021 decemberében hunyt el, s nincs nap, mikor kamasz lánya ne gondolna rá. Tegnap egy kedves közös felvételt a követőtáborával is megosztott. 13 évvel ezelőtt, nyáron készült velük egy interjú, ahol Léna még csak három éves volt!

Soha nem múló gyász

Apja−lánya egy édes duettet adott elő, az Omega Kötéltánc című örökzöldjének egy részletét énekelték el együtt. Ahogy azt a Ripost is kiszúrta: alig egy nap leforgása alatt több száz szivecskét és kedves hozzászólást kapott a tinédzser lány.

Nem is csoda, hiszen Meckynek hatalmas a rajongótábora. Az énekes másfél évvel ezelőtt, 78 éves korában hunyt el váratlanul, s talán nem túlzás azt állítani, hogy az egész országot megrázta a halálhíre. 15 éves lánya, Léna rendkívül éretten viseli a gyászt. A tragikus eset után sokáig hallgatott, ám tavaly májusban a Borsnak exkluzív interjút adott, ahol többek között kihangsúlyozta, hogy a tragédia után édesanyja volt a legfőbb támasza:

− Nagyon közel vagyunk egymáshoz és szinte mindent megbeszélünk. Nekem Ő a példaképem, a barátnőm és az anyukám egy személyben − ismerte el a kamaszlány, aki a továbbtanulásról így nyilatkozott tavaly:

− Most először is a továbbtanulásra összpontosítok, ahol a gimnázium a következő lépés. Azt hiszem még van időm eldönteni, hogy pontosan milyen pályára lépek. Nekem nem kérdés a továbbtanulás, mert mindenki több diplomás volt mindkét szülőm családjában − mondta a lány, aki nem kisebb célt tűzött ki maga elé, minthogy orvosi pályára lépjen majd.

Emellett a művészet is jelen van az életében! Ahogy azt a nosztalgikus felvételen is megmutatta, a zene, az éneklés a vérében van, nem csoda, ha legfőbb vágya énekesnőként is kiteljesedni. Emellett kiskora óta táncol, s színészként is kipróbálhatja magát hamarosan: szerepet kapott ugyanis a Gyöngyhajú lánya balladája című darabban, a Barlang Színházban!