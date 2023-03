Ilyen nagy már Berki Krisztián és Mazsi kislánya: a kis Emma egyre jobban hasonlít néhai édesapjára

Csak úgy repül az idő: lassan másfél éves lesz Berki Krisztián és Berki Mazsi kislánya. A tavaly májusban tragikus hirtelenséggel elhunyt celeb gyermeke rengeteget nőtt édesapja halála óta, melyről Mazsi egy friss fotója árulkodik.

Berki Krisztián tavaly tavasszal hunyt el Fotó: Metropol

Az is világosan látszik, hogy a kis Emma egyre jobban hasonlít híres apukájára, illetve az is, hogy bár édesanyja mostanában főleg új kapcsolata és luxuséletvitele miatt került a középpontba, gyermekét mégis próbálja óvni, amennyire csak lehet. Berki Mazsi és Emma közös fotója alatt többen is megjegyezték, hogy a kislány hasonlít édesanyjára, sőt még nővérére, Natikára is. Legtöbben azonban mégis úgy vélték, hogy Emma néhai édesapjára, Berki Krisztiánra hasonlít a legjobban.

