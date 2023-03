Az Exatlontól a Honvédségig: letette az esküt Rozs Geri

Öthetes elméleti és gyakorlati felkészítésen vettünk részt, melynek része volt többek között a SERE kiképzés és fegyverkezés is. Előbbi egy kifejezetten összetett tréning, amely arra készíti fel a katonákat, hogy akár magukra maradva is képesek legyenek túlélni, elrejtőzni, míg ki nem mentik őket. Ez egy új, de nagyon hasznos képzés volt számomra, és nem utolsó sorban óriási kihívás is, ahogyan az egész honvédség is, mindenkinek csak ajánlani tudom, aki meg szeretné mérettetni magát