Az ágyból sem bírt felkelni, brutális fájdalmakat élt át Weisz Fanni

Senki sem gondolná, hogy Weisz Fanni évek óta ízületi problémákkal küzd, melyek megnehezítik mindennapjait. Többször megpróbálta már kideríteni, hogy mi okozza a néha ijesztő panaszokat, de azok még mindig nem múltak el. Most Szentiványi Rita gyógytornász-manuálterapeuta segítségével végre kiderült, hogy mi áll a fájdalom hátterében.

A modellt szörnyű fájdalmak kínozták Fotó: Weisz Fanni

Weisz Fanni élete a munkássága révén nagyon mozgalmas, így komoly fennakadásokat tud okozni számára egy gyakran megjelenő erős fájdalom.

– Borzasztóan fáj a derekam és a csípőm. Többször is volt már, hogy reggel felébredtem, és nem bírtam kikelni az ágyból, rendesen meg is ijedtem. Máskor pedig egyáltalán nem is fáj, szóval ez nagyon változó.

Már régóta gondolkozom rajta, hogy mitől lehet, először azt hittem a szűk farmer, esetleg a sok vezetés okozza, de lehet, hogy szimplán csak öregszem

– nevetett a gyönyörű modell, aki sokszor próbált az interneten megoldást találni problémájára, ám sajnos nem járt sikerrel. Most úgy döntött, hogy egy szakemberhez fordul, aki ki tudja deríteni, hogy valójában mi állhat a panaszok hátterében.

– Minden internetes cikk és orvos mást mondott nekem, nem tudtam, hogy valójában kinek volt igaza. De most úgy döntöttem, hogy eljövök egy klinikára – tette hozzá Fanni.

Szentiványi Rita elmondta, hogy az ilyen vékony, és magas testalkatú lányoknál, mint Fanni, elég gyakori az ágyéki gerincnél az úgynevezett instabilitásból adódó fájdalom.

– Előfordulhat az is, hogy a magassarkú cipő viselete, esetleg a tartási rendellenesség okozza ezeket a panaszokat. Ilyen esetekben arra fókuszálunk, hogy a csigolyákat összekötő megerősítsük – tette hozzá a szakember. A diagnózis felállítása után kezdetét veszi egy hat hetes manuálterápiás kezelés, amihez a modell sok reményt fűz.

Az a vágyam, hogy végre megnyugodjak, és elmúljanak ezek a fájdalmak, mert a mindennapi életemben sok kellemetlenséget okoz. Hálás vagyok, hogy kipróbálhatom ezt a terápiát, és úgy érzem, hogy már az első kezelés is nagyon jót tett nekem

– fogalmazott Fanni.

Szakember segítségét kérte Fanni Fotó: Weisz Fanni

A terápia segítségével fokozatosan javulni fog Weisz Fanni állapota, de a gyógyulásához rendkívül fontos a rendszeresség.

– Ez általában egy hat hetes mozgásprogram, az ideg-izom kapcsolatnak a javítását célzó terápia, ezért koncentráltan fókuszálni kell az ilyen tornagyakorlatok során, és az is fontos, hogy minden a légzés ritmusában történjen. Fanni egy nagyon jó mozgáskultúrával rendelkező lány, gyorsan ráérez a gyakorlatokra, így hamar javulást fog okozni számára – fogalmazott a doktor.

A kezelés során a testalkatnak, és az adott problémának megfelelő kombinált manuálterápiás technikákat, és specifikus fogásokat alkalmaznak, melynek segítségével elérik az ízületi felszínek helyes érintkezését. A terápia emellett stimulálja az izmokat, és segít, hogy megfelelő rugalmasságúak legyenek a kötő, és izomszövetek. Majd a gyakorlatok ismétlésével stabilizálódik az állapot.

Mi okozza a korai panaszokat?

Szentiványi Rita elmondta, a derék és gerincproblémák már egészen fiatalon előfordulhatnak, melynek fő oka a sok ülés, akár az autóban, de főleg az iskolapadban. A mozgásszegény életmód jellemző például az egyetemisták körében, ahol már nincs kötelező tornaóra.

Felnőttként felelősséget kell vállalnunk, hogy egészségmegőrző testmozgást végezzünk heti szinten. Ha ez elmarad, akkor a fiataloknál is jelentkezhetnek a porckorongproblémák, illetve a gyengeségből fakadó deréktáji panaszok

– tette hozzá a MozgásKlinika alapítója.