Sztárban Sztár: Na, ezt hogy oldja meg a színésznő? Brutális feladatot kapott

A színésznő rettenetesen izgul, hiszen bár többször is énekelt már versenyhelyzetben, most egy merőben új és más kihívással kell szembenéznie. Gubik Petra vasárnap este élőben mutatja meg a Sztárban sztár színpadán, hogyan birkózik meg a feladattal, ha történetesen egy férfi világsztárt kell megjelenítenie a kamerák előtt. Ráadásul a hangját is alaposan próbára kell tennie, hiszen egy igazi "rockfenevadat" Brian Johnsont fogja megszemélyesíteni a műsor kilencedik évadának első élőshow-jában.

Gubik Petrának nem lesz könnyű dolga vasárnap este. Fotó: TV2

Gubik Petra most a Borsnak mesélt a felkészülésről.

Bors: Mit szóltál, amikor megtudtad, hogy az AC/DC Highway to hell című dalát kell elénekelned az első adásban?

Gubik Petra: Erős kezdés. Mindenféle szempontból, mind hangilag és fizikálisan, hiszen kapásból az erősebbik nem egyik ikonikus rock-sztárjával kell indítanom. Ezt meg kell tolni. Nincs mese.

Bors: Mi a legnagyobb kihívás a produkcióban? (hangképzés, „megőrülés”, pasisnak lenni, stb)

G.P.: Talán az, hogy mindezt észben kell tartani és hozni egyszerre. Nagyon komplex feladat, de pont ettől izgalmas az egész verseny.

Bors: A rock zene mennyire áll messze tőled? Szoktál hallgatni, van esetleg kedvenc rock előadód, dalod?

G.P.: Nincs kedvenc rock előadóm, de régebben pár hónapig volt szerencsém egy rockzenét játszó bandában énekelni, aztán rájöttem, hogy nem ez lesz az én utam. De akkor izgi lehetőségnek éreztem. Soft rockot szívesen hallgatok, tulajdonképpen én mindenevő vagyok, de a kemeny rockot azért önszántamból nem teszem be.

Bors: Mennyire vagy izgulós típus? Hogyan várod a vasárnapot?

G.P.: Nagyon várom már. Izgatottságban nem lesz hiány.

Ki fog ugrani a szívem a produkciót megelőző pár másodpercben, az tuti.

Bors: Kinek a véleményére vagy a leginkább kíváncsi a vasárnapi produkciód kapcsán? (akár zsűritag, akár nézői reakciók, akár családtag)

G.P.: Mindenki reakciója érdekel. Kíváncsi vagyok, mit fognak hozzá szólni. Az is, hogy én mit fogok szólni saját magamhoz.