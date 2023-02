"Szeretnék apa és férj lenni" - komoly tervei vannak az idei évre Zámbó Krisztiánnak

Zámbó Krisztiánt láthatóan nagyon megviselte a szakítása Zsuzsival, ami nem is csoda, hiszen pár héttel ezelőtt még az esküvőjüket szervezték. Az egykori szerelmesek annak ellenére akarták összekötni az életüket, hogy korábban többször is zátonyra futott a románcuk. Legutóbb tavaly nyáron intettek búcsút egymásnak, majd pár hónappal később újra fellángolt a szerelmük, de úgy tűnik, ez a tűz most végleg kialudt. Legalábbis ezt mondja Krisztián...

Fotó: YouTube / Zámbó Krisztián

Nem vagyunk és nem is leszünk együtt többé. A szerelem elmúlt, és azt hiszem, sajnos a tisztelet is. Nem szeretnék háborút Zsuzsival, csak szeretném véglegesen lezárni az életemnek ezt a szakaszát. Voltak jó és rossz éveink, izgalmas volt az biztos

- mondta a Borsnak a szakítást követően Krisztián, aki szingliként várja, hogy mit tartogat számára a jövő. Kevesen gondolnák, hogy már a családalapításon és a házasságon gondolkozik.

Nagyon szeretnék családot, apa és férj lenni. Szeretnék saját házat!

- fogalmazott az Instagram-oldalán, majd a következő sztorijában már arról írt: nem tudja, mi kell jelenleg a boldogságához.

Fotó: Zámbó Krisztián / Instagram

Mérgező kapcsolat

A Ripost felkereste Drelyó Ágnes pszichológust, hogy mondja el véleményét a sztárpár se veled, se nélküled kapcsolatáról. A szakértő meglepő dolgokat mondott, többek között azt is, hogy ez a viselkedésforma egy mérgező kapcsolatot eredményez.

Az elszakadás–visszaszerzés ördögi körébe kerültek. Azok számára, akik ilyen „csiki-csuki kapcsolatban” élnek, a birtoklás és visszaszerzés érzése mámorító, kielégítő, akár hosszú évekig is játszhatják a felek egymással ezt a pszichológiai játékot. Ebben az esetben mérgező kapcsolatról beszélhetünk

– mondta a pszichológus.

– Alapvetően nem a szakítással van a baj, ugyanis az élettársi kapcsolatban lévők nagyjából egyharmadánál fordul elő, hogy egy bizonyos ponton a elválás mellett döntenek, de aztán mégis visszatalálnak egymáshoz, és ezzel nincs is gond. Ám egy se veled, se nélküled kapcsolatból hiányzik a racionalitás, a kiszámíthatóság, és az érzelmi biztonság, ami pedig elengedhetetlen lenne egy boldog párkapcsolathoz - szögezte le a pszichológus.