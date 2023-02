Oláh Gergő szívszaggató üzenetet írt a törökországi és szíriai földrengés kapcsán

Az egész világ lélegzetvisszafojtva figyeli a mentőcsapatok – köztük a Magyar hősök – munkáját, akik az idővel versenyt futva próbálnak minél több életet megmenteni a Törökországot és Szíriát sújtó iszonyatos földrengések után. A katasztrófáról a Bors is rendszeresen beszámolt, február hatodikán különösen erős, a Richter-skála szerint 7,8-as magnitúdójú rengés rázta meg Törökországot és Szíriát. A pusztítás mértéke még most, lassan egy héttel a katasztrófa után is felbecsülhetetlen, komplett városok semmisültek meg.

A pusztítás mértéke felbecsülhetetlen Fotó: Farkas Roland / Hunor

A legfrissebb (sokkoló) adatok szerint még mindig közel 200 ezer (!) ember lehet a romok alatt, akiknek a túlélési esélye minden perccel kevesebb, lassan egy hete vannak a maradványok alatt víz és élelem nélkül, sokan súlyos sérülésekkel.

A híreket olvasva mindannyiunk lelkében fájdalmas gondolatok ébrednek. Így van ezzel Oláh Gergő énekes is, aki nem bírta magában tartani, így egy szívszorító posztban írta ki magából az érzéseit.

Gergő megrendült a katasztrófáról készült fotók és videók láttán Fotó: Oláh Gergő Hivatalos Oldala/Facebook