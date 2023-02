Nem hiszed el, milyen fotót posztolt Köllő Babett az edzőteremből

A szexi tévés saját bevallása szerint egyedül képtelen rávenni magát a mozgásra, ezért is döntött úgy, hogy igénybe veszi egy személyi edző segítségét, illetve igyekszik olyanokkal edzeni, akik pluszban motiválják őt a fejlődésben.

Babett egyedül nem szeret edzeni, de ha motiválják mindent belead Fotó: Markovics Gábor

Ennek pedig meg is van az eredménye, hiszen a bomba formában lévő Köllő Babettről szinte senki nem mondaná meg, hogy idén lesz 45 éves. A celeb legutóbb is épp a konditeremből jelentkezett be, méghozzá nem is akárki „társaságában”: Babett egyenesen az osztrák tölggyel, azaz Arndold Schwarzeneggerrel pózolt. Persze csak egy róla mintázott kicsit sem barátságos viaszszoborról van szó, de kép akkor is magért beszél.

Van kérdés?

- írta a fotóhoz Babett.