Megmutatta eddig titkolt szerelmét Széphalmi Juliska

Minden embernek kijár a boldogság. Széphalmi Juliskának is, aki tavaly májusban vált el hivatalosan férjétől, a színész Sánta Lászlótól. A pokoli időszakot ma már maga mögött tudhatja, nemrég lapunknak mesélt arról, mennyire nehezen hozta meg a döntést, hogy végre kimondja: vége. Lelki gyógyulását különösen megnehezítette, hogy szinte mindig ugyanabban a darabban dolgozott együtt volt párjával. Valamilyen szinten egész életükre össze fognak tartozni, ugyanis hét évvel ezelőtt született meg szerelmük gyümölcse, Lacika. A munka mellett édesanyaként is helyt kellett állnia. Nem volt könnyű egy kisgyermek mellett végigcsinálnia a lakásvásárlást, felújítást és költözést, de ezt is sikerült meglépnie.

A táncművész az utóbbi időben szemmel láthatón boldog (Fotó: Széphalmi Juliska / Facebook)

Nemrégiben azért került az újságok hasábjaira, mert egyik reggel autójához érve arra lett figyelmes, valaki undorító ábrákkal és szavakkal „látta el”. Ekkor esett szó egy közeli barátról, aki az éjszakát is nála töltötte, és mivel a férfi gépjárművével is hasonlóképpel bántak el, arra gondolt, valaki ezt bosszúból tette.

Nálam aludt egy kedves barátom, aki a nálam töltött éjszaka után, amikor ment az autójához szombaton, rögtön észrevette ezeket az alkotásokat.

Tehát valakinek nem tetszett, hogy itt aludt, de ez azt jelenti, hogy valaki régebb óta figyel, vagy figyel bennünket – nyilatkozta nemrégiben lapunknak a táncművész.

Bár Juliska előszeretettel osztja meg a közösségi oldalán élete fontos pillanatait, válása óta nyoma sem volt annak, hogy időközben újra párra lelt. Ez az egyetlen egy „elszólás” enged csak arra következtetni, hogy újra boldog. Mindezidáig. Ugyanis Facebook-oldalára posztolt fotón – ami az Operaházban készült – végre egy férfi oldalán mutatkozik, és bár azt nem részletezte, hogy ki az illető, de a hashtag felsorolásban a „love” szó is feltűnik, és a képhez egy piros szívet is mellékelt. Bizonyára ő az a kedves barát, aki oldalán végre újra boldog lehet.