Krizsán Lili elárulta, mi segített neki valójában legyőzni az anorexiáját

Korábban már mi is foglalkoztunk Krizsán Lili súlyos betegségével, melynek következtében olyan csontsoványra fogyott, hogy kórházba is került. A Sztárban sztár leszek! című tehetségkutató második évadának énekese egy évvel ezelőtt anorexiája miatt kényszerült komolyabb orvosi beavatkozásra, mostanra azonban már sokkal jobban érzi magát és pozitívan tekint a jövőbe.

Lili sokáig küzdött a betegségével Fotó: Krizsán Lili

Krizsán Lili a Mokka vendégeként most arról mesélt, mivel foglalkozik jelenleg, illetve hogyan tudja szinten tartani állapotát, nehogy újból anorexiás legyen. A fiatal tehetség azt is elárulta, hogy mi az, ami az orvosi kezelésen túl segített neki a gyógyulásban.

Igazság szerint én magam. Az, hogy újra megtaláltam önmagam. Amikor legutóbb itt beszélgettünk és kerestem a kiutat ebből az egészből, akkor teljesen elvesztettem önmagam, nem tudtam, hogy ki vagyok, mit csináljak, hogyan tudok ebből egyáltalán kijönni, ezért elkezdtem egyfajta önismereti tréninget végezni magamon

– mesélte Lili, akinek sikerült visszatalálni egykori önmagához, valóban boldog, és sok terve van erre az évre.

A gyógyuló félben lévő énekesnő jelenleg egyetemre jár, mellette pizzafutárként dolgozik, valamint természetesen zenéléssel is foglalkozik, amikor csak ideje engedni. Krizsán Lili arról is elejtett néhány mondatot, hogy kapott jó pár tévés felkérést is, azonban ezekről részleteket még nem árulhatott el.