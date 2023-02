Hoppá! Női harisnyát húzott és kifestette a körmét Kamarás Iván

Ahogy a Mi kell a nőnek? című filmben Mel Gibson, úgy Kamarás Iván is harisnyát húzott és kilakkozta a körmeit azért, hogy jobban megértse a nőket.

Kifestve, parókában már állt színpadra Kamarás Iván Fotó: TV2

A Jászai Mari-díjas színművész mindezt azért tette, hogy még jobban tudja hozni a világhírű énekesnő, Cher figuráját a Sztárban Sztár ma rajtoló új évadában.

"Kisebb, vagyis nagyobb sokkba kerültem az első feladattól. Persze tudtam, hogy ennek a műsornak része az is, hogy nő legyek, de extra mélyvíz, hogy már az első adásban megmerítkezem"

– árulta el Kamarás Iván.

– Cher hangja és külseje is annyira ikonikus, hát, volt feladat vele bőven. Szerencsére egy remek stáb vesz körül a műsorban. De a figurát nekem kell belülről is felépíteni, színész vagyok. Azt viszont több női ismerősöm is észrevette, hogy az utóbbi időben más szemmel nézem őket, a járásukat, a testtartást, a nőiség apró fortélyait. Férfiként gyakran kérdezzük, hogy mi kell a nőnek, de most más irányban vizsgálom a kérdést, ahogy Mel Gibson, én is harisnyanadrág és körömlakk próbákat tartok. Jó, nem tagadom, ez okoz némi meglepetést a fiamnál, és néha anyának szólítanak. Amikor a próbán rám került a fekete paróka, fél órás szünet következett, mindenki zokogott a röhögéstől engem is beleértve.



NDK-s úszólány

Egyszer már alakított nőt a népszerű színész, szőke parókában és kifestve. Iván azt ígéri, hogy az előadás mindezek ellenére nem paródia lesz, de persze a nézők jól fognak szórakozni.

– Nézd, én 188 cm vagyok és 90 kg, nem egy gazella alkat. Életemben egyszer voltam nő, egy speciális divatbemutatón bújtam női ruhába. Szőke parókával, kis rózsaszín kösztümben feszítettem. Szerintem a világ legrondább nője voltam, egy igazi NDK-s úszólány. Na, ez a kiindulási alap, jó kis vasárnap esténk lesz, nem?