Felnőttfilmes munkát ajánlottak Tolvai Reninek

Tolvai Reni előszeretettel mutatja meg szexi vonalait a követőinek a közösségi oldalain. Lassan már meg sem lepődünk, ha egy fotón a telt keblein vagy kerek fenekén van a fókusz, s nem riad vissza a már-már dominaszerkók bemutatásától sem.

Ennek fényében talán érthető is, hogy egy rajongója azt hitte, őt látja, mikor rápillantott Beyoncé legújabb fotójára. A bombatestű énekesnő az új világjáró turnéját jelentette be egy elképesztően szexi szerelésben.

„Ruháját” jóformán csak csillogó kövekkel ellátott drótok képezik, nem sokat hagyva a képzeletre. A telt idomokat és a merész ruhaválasztást látva Reni egy követője azt hitte, a nagyváradi énekesnőt látja. Bár ez önmagában bóknak tűnhet, az illető elmarasztaló szavakkal illette Renit:

– Felnőtt filmben kéne szeretned (*szerepelned, a szerk.), Tóth Andi hozzád képest szűz lány és még tehetséges is – szólt az üzenet, amire Reni nevetve reagált, eltekintve az üzenet bántó részeitől:

– Annyi, hogy ez Beyonce, nem én – érkezett a válasz.

Bár ez esetben félreértésről volt szó, Reni valóban sokszor kiveri a biztosítékot. Néhány napja a konyhájából jelentkezett be, turmixt készített, ám szerelése és mozdulatai inkább egy korhatáros filmre emlékeztették a kommentelőket.

– Kellemes a videónak az a része, ahol Reni direkt úgy szívja fel a turmixot a dupla szívószállal, mintha épp orálisan elégítene ki valakit – írta egyikük.

– Kapuzárási pánikod van? – szúrt oda egy másik.

Reni néhányakból akkora ellenszenvet vált ki, hogy még a jóindulatú megjegyzéseiben is botrányt látnak. Nemrég Tóth Andi szexiségét méltatta: „Erdélyi bitches are different”, írta, ami ezt jelenti: „Az erdélyi r*bancok mások”. Azonnal szétszedték és fenyegető üzenetekkel bombázták, holott Reni ezt bóknak szánta, amit Andi tökéletesen értett is.