Egymillió forintos gyógyszer mentené meg a Família Kft. sztárjának a lábát

Baranyi László 95 éves, bár a memóriája semmit sem kopott, a térdével viszont hosszú ideje kínlódik. Számos gyógymódot kipróbált már, mégsem oldódott meg a problémája. Egy térdprotézis segítséget nyújthatna a Família Kft. egykori sztárjának, de a kora miatt már nem vállalhatja a komplikált műtétet. Végre van remény, hogy talán véget ér a hosszú évek óta tartó kínja, ám ezért súlyos összeget kellene megfizetnie.

– Zöldkagyló kapszulát szedek, kíváncsi vagyok, hogy ez segít-e valamit. Dzsupin Ibike férje szintén a lábával szenvedett, nemrég azért hívott fel, hogy megvan a megoldás.

Szingapúrból kell megrendelni azt a gyógyszert, ami neki is segített.

Ő már guggol, futballozik fájdalom nélkül. Azt mondta, hogy szellemileg is felfrissült tőle. Viszont borsos az ára: egymillió forintba kerül. Most azon töröm a fejemet, hogyan oldjam meg, hogy én is hozzá tudjak jutni. Több mint ötven éve vagyok egy bank ügyfele, pont annyi hitelem van, mint amennyit ki kellene fizetnem rá. Nem akarok senkitől sem segítséget kérni, mint mindent ezt is megoldom magam, majd havonta ötvenezrével levonják – jelentette ki Laci bácsi.

Az utolsó reménye a külföldi gyógyszer, ami által végre búcsút inthetne a fájdalmaknak (Fotó: Markovics Gábor)

Teljes kivizsgálásra volt szükség

Tavaly ősszel sorozatos balesetek érték a színművészt, ezekből ugyan felépült, de úgy érezte, valami nincs rendben, és egy teljes kivizsgálásra van szüksége, hogy fény derüljön a problémára. Már meg is kapta az eredményeket.

– Örömmel mondhatom, hogy megdicsért a főorvos asszony.

Azt mondta, ha ilyen jól tartjuk magunkat – Klára asszony 85 éves, én a 96-dikat nyomom –, akkor a százat megcélozhatom

– mondta mosolyogva a színművész. – Viccet félretéve, minden rendben van, a koleszterinemmel van egy kicsi gond – mondta.

Feleségével, Kálra asszonnyal mindent elkövetnek, hogy leküzdjék az akadályokat (Fotó: Markovics Gábor)

Teljesült az álma

A színművész két évvel ezelőtt kapta el a koronavírust. Felépülése után komoly dologba kezdett, írt egy forgatókönyvet. Minden álma az volt, hogy filmre vigyék írását, Deák Kristóf rendező segítségével ez a vágya teljesülni látszik. Most egy újabb örömhírről számolt be Laci bácsi, ha minden jól megy, színházban is láthatja a közönség.

– Az egyik jó barátomnak beszéltem arról, hogy átírtam színpadi verzióra is. Nagyon boldog vagyok, mert úgy néz ki, hogy ez is megvalósulhat. Így most ennek a munkálatai folynak, de babonából azt egyelőre nem árulom el, melyik színházról van szó – újságolta.