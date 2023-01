„Mondhat bárki bármit…” – Vajna Timi szívszorító üzenetet küldött a mennyországba Andy Vajnának

Ma négy éve, hogy Andy Vajna 75 éves korában váratlanul, szívinfarktusban elhunyt. Özvegye, Vajna Timi máig megemlékezik róla, és kijár a temetőbe hozzá. Most is így tett... Az idei évben azonban még fájdalmasabb lehet számára a producer hiánya, hiszen az elmúlt hónapokban rengeteg nehézséggel kellett megküzdenie, lelkileg nagyon mélyen van most Vajna Timi.

Vajna Timi szívszorító üzenetet küldött Andy Vajnának Fotó: Instagram

Sorra érik a csapások. Az egyikből még talpra sem állt, máris egy másik éri.

Betörtek az otthonába

Nemrég 3 férfi betört hozzá a Los Angeles-i otthonába. Az Instagramon tette közzé a vérfagyasztó felvételeket, melyen az látszik, ahogy három betörő hatol be a házba. Az örökösnő hatalmas szerencséjére nem volt otthon, hiszen az ünnepeket Aspenben tölti, így a rosszfiúk csak a macskájával találkoztak, ami, hála Istennek, nem volt nekik útban a gyors felmérés és pakolás közben.

Elvesztette Andy-vel közös kutyájukat

Imádott kutyusa már nem védte a házat, mert egy hónappal ezelőtt Rocky feladta a harcot és eltávozott az élők sorából. Ez is teljesen letaglózta Timit, hiszen Rocky nem csak egy átlagos házikedvenc volt, hanem Andy Vajnával közös kutyájuk. Amíg élt a kutyus, talán Andyt is szimbolizálta és Timi úgy érezhette, hogy egy része még mindig vele van, ám az eb halálával ezt az illúziót is elvesztette. A film mogul halála óta, az özvegy magánélete sem kiegyensúlyozott és az egészségével is vannak problémák.

Nem jön össze a kisbaba

Instagram -oldalán időről-időre szívszorító bejegyzésekben vall az elmúlt évek megpróbáltatásairól, amelyek a férje, halála után érték őt. A gyermekvállalást is régóta fontolgatja, sőt, semmire nem vágyik jobban mint egy kisbabára, ám nőgyógyászati problémája és viharos magánélete ezt sem tették még lehetővé. Sokféle orvosi kezelésen ment keresztül, hogy valóra váljon az álma. A legutóbbi beavatkozás sikeres volt, azonban Vajna Tímea terhességével kapcsolatban az a megrázó pletyka kapott szárnyra, hogy nemrég elvesztett egy kisbabát.



Fotó: Knap Zoltán

De úgy tűnik magánélete sem lett stabil, mert bár eljegyezte párja, Zoltán, kapcsolatuk olyan mint az időjárás. Többször szakított és ilyenkor méregdrága jegygyűrűje is a fiókba kerül ideiglenesen, ám eddig mindig visszakerült az ujjára. És noha Timi olyan poszttal kezdte az évet, ami arra utalt, hogy ebben az évben a sok megpróbáltatás után végre révbe érhet, most újabb aggasztó bejegyzés tűnt fel 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében:

"Az egyedüllét megtanít túlélni. Túlélni minden olyan helyzetet, amiről korábban azt gondoltad, talán soha nem fog veled megtörténni"