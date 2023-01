Totálkáros lett az autó: Durva balesetet szenvedtek G.w.M táncosai

Balesetet szenvedtek a rapper G.w.M háttértáncosai. A kocsi, amiben utaztak, totálkárosra tört, ők szerencsére megúszták kisebb sérülésekkel.

Fotó: Tv2

A történtekről a táncos-koreográfus Balogh József számolt be, aki két fotót is megosztott lapozgatós Insta-posztjában. Elárulta: ő és pár táncoslány utazott a kocsiban. Bár nagy volt az ijedtség, szerencsére mindenki jól van.

- A helyzethez képest mindenki rendben van: kisebb kacorlások, zúzódások, egy kis agyrázkódás, a másik félnek sincs semmi baja. Belénk jöttek... áthajtottak a piros lámpánál, és telibe vágtak, de beismerték. A másik fél balesettől függetlenül empatikus és teljesen segítőkész, mindenben partner volt. Ne bántsátok, ő is ember, és a legfontosabb, hogy Élünk! Nagyon büszke vagyok a táncosaimra, nemcsak színpadon profik, de az életben is! – írta, hozzátéve: noha tényleg szerencsésen megúszták a balesetet, és csak a kocsi tört teljesen össze, ha nem ilyen kocsiban ülnek, egész másképp alakult volna minden.

- Azt mondták, ha nem ilyen kocsim lett volna, most nem tudnék írni nektek, mivel vezetőülés oldalt ütköztek belénk, és nálam csapódott az egész ütközés – magyarázta, hozzátéve: természetesen be volt kötve.

- Kocsit tudunk venni, emberéletet nem! – fejezte be a posztját.