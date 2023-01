„Szerencsére a hurrikán elkerült” - Balul sült el Csepregi Éva nyaralása

A Maldív-szigetcsoport gyönyörű, paradicsomi hangulatú, fehérhomokos partszakaszai vonzó célpontnak tűnnek, különösen ebben a szürke, ködös hazai téli hidegben. Ki ne akarná süttetni magát a parton, úszni egyet a vízben, koktélozni a bárban a napsütésben? Pontosan ezzel töltötte idejét a Csepregi Éva is, aki együtt utazott fiával, Dáviddal, és szeretett menyével, Dórival.

Fordult a kocka

A nagy meleget és gyönyörű szikrázó napsütést azonban egyik pillanatról a másikra egy szörnyű front zavarta meg, mely hatalmas esőzéssel, szűnni nem akaró széllel érkezett a térségbe.

A gyönyörű teraszt most csak bentről tudják szemlélni Fotó: Heatlie Dóri

Ezzel az időjárás tönkretette Éváék utolsó napjait a paradicsomban.

Esik már 2 napja…holnap megyünk haza, ám szerencsére hurrikán elkerült, viszont annyira fúj a szél, hogy megfázni viszont sikerült

– nyilatkozta Dóri, Éva menye, aki azt is elmesélte, hogy azért nincs olyan rossz dolguk, hiszen imádják egymás társaságát, még így, szobafogságra ítélve is jókat mulatnak.

– Sajnos így nem sokat tudunk csinálni, de jókat olvasunk, eszünk és társasozunk így is!

– tette hozzá pozitívan a történtekhez Dóri, aki tavalyelőtt került hivatalosan is be Éva családjába, hiszen 2021-ben Dávid feleségül vette Dórit, azóta a friss meny és az anyósa elválaszthatatlan barátnők is lettek. Éva ugyanakkor már nagyon szeretne nagymama lenni, azonban nem sürgeti a fiatalokat, minden történni fog úgy, amikor történnie kell.