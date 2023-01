Szente Vajk és Molnár Andi kapcsolata szintet lépett: Jöhet a baba?

Molnár Andi tavaly áprilisban jelentette be, hogy férjével a válás mellett döntöttek, és a jövőben külön utakon folytatják tovább. Alig pár héttel a szakítás után a profi táncos Szente Vajk oldalán találta meg a boldogságot. Május végén jelentek meg az első lesifotók róluk, amelyek Kecskeméten készültek, ahol Vajk épp az általa rendezett Elisabeth 50. előadásán vett részt.

A szerelmesek először együtt tavaly novemberben mutatkoztak a Dancing with the Stars döntőjén, ahol a műsor szüneteiben mindig egymás társaságát keresték. Úgy tűnik, harmonikus a kapcsolatuk, amely lassan akár szintet is léphet, mivel Andi készen áll már a családalapításra.

"Bevallom, későn érő típus vagyok. Ha nem pottyan az ölembe, addig húznám, ameddig lehet. Nagyon jól érzem magam a jelenlegi életemben. Kislányként úgy gondoltam, hogy négy gyerekem lesz. Tudom, hogy jó anyuka lennék, a keresztlányomat rendszeresen rám bízzák"

– mesélte a gyerekvállalásról a HOT!-nak Molnár Andi.