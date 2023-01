Nem sokat vártak! Piacra dobták Harry hercegék álomotthonát

Hatalmas üzletet szimatolt az a brit ingatlanos cég, amely Harry herceg és Meghan Markle nagy botrányt kavart netflixes sorozata után máris piacra dobta a filmben szereplő álomotthont. A montecitói villát 33 és fél millió dollárért kínálják – számolt be róla a Fox üzleti csatornája.

Harry herceg most megjelent önéletrajzi műve (Fotó: Andy Rain)

Az ingatlan egyébként még csak nem is Harry-éké, azt csupán a forgatáshoz bérelték. A hercegi pár 2020 óta egy onnan néhány kilométerre található másik villában él, amelyet a most áruba bocsátott ház indulóárának kevesebb mint a feléért, 14 és fél millió dollárért vásároltak meg. Mondjuk az is rejtély, hogy erre honnan volt pénzük, annak ellenére, hogy sokan nem értik, honnan lehet ennyi pénzük. Arról, hogy miből élnek Harryék, miután a királyi címeikről lemondva gyakorlatilag az őket korábban megillető apanázstól is elestek.

A csendes-óceáni kilátással rendelkező, 1200 négyzetméteres kastélynak öt hálószobája van, a konyhát olasz márvánnal burkolták, és van benne a házi vetítőtől kezdve a szanunán át az edzőteremig minden, mi szem-szájnak ingere. Ezzel együtt a meghirdetett áron nyilván csak akkor megy el, ha a vevő hajlandó Harryék hírneve miatt a valós piaci érték dupláját áldozni rá.