Harry herceg szerint a média veszélybe sodorja őt és családját

Harry herceg szerint a média azzal szít indulatokat ellene, hogy hazugságokat terjeszt róla. A brit királyi család második gyermeke attól tart, hogy ezek veszélybe sodorják őt és a családját – írta meg a BBC annak kapcsán, hogy önéletrajzi könyvének premierje után szerepelt egy tévéműsorban.

Fotó: Andy Rain

A sussexi herceg a The Late Show-ban elmondta, hogy már a könyv megjelenését is megpróbálták megakadályozni, mivel a királyi családra nézve kényes témákat érintett benne. Ezt tetézték azzal, hogy szándékosan botrányt akarnak kreálni a leírtakból, ezért egyes félmondatait a szövegkörnyezetből kiragadva kezdték félremagyarázni – állította. Ezek sorában említette azt is, hogy egyesek szerint hencegésből írta meg, hogy brit katonaként 25 tálib harcossal végzett az afganisztáni háborúban.

A legveszélyesebb hazugság, hogy több portál azt állítja, dicsekedtem az Afganisztánban megölt emberek számával

– fogalmazott Harry, aki szerint ez azért jelent veszélyt rá és a családjára, mert ezzel afgán vallási és világi vezetőket is feldühítettek, aki a felelősségre vonását követelik.

Annyi bizonyos, hogy a kedden megjelent memoár elsöprő siker, már az első napon 400 ezer példányt értékesítettek belőle nyomtatott, e-könyv és hangoskönyv formájában. Magyarul március 17-én jelenik meg a Corvina kiadásában Tartalék címmel.