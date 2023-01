Napok óta nem ad magáról életjelet Ocean’s Thirteen sztárja

Egy emberként sokkolta a sztárvilágot Julian Sands eltűnése, a népszerbű brit színész már több, mint egy hete nem ad magáról életjelet. Julian még egy hete indult túrázni a dél-kaliforniai San Gabriel-hegységben, ám sokan úgy vélik, hogy már sohasem kerül elő. A színész eltűnését még múlt péntek este jelentette be a felesége a helyi hatóságoknak, akik a Baldy-hegynél megkezdték a 65 éves színész keresését.

British actor Julian Sands identified as hiker missing in southern California https://t.co/bvRW6JmvbB — BBC News (World) (@BBCWorld) January 19, 2023

A keresést ugyanakkor nehezíti a rendkívül zord hideg időjárás, így a Baldy-hegy körüli kutatás is. Arról nem is beszélve, hogy Julian keresését a hétvégén átmenetileg fel is kellett függeszteni a rossz időjárási körülmények miatt. Julian Sands mellett egyébként egy másik eltűnt túrázót is keresnek a helyszínen, aki még hétfőn tűnt el a hegyek között.

Julian Sands még a nyolcvanas években kezdte a karrierjét, többek között olyan ikonikus filmeken játszott, mint a Gyilkos mezők, a Las Vegas, végállomás, vagy az Ocean’s Thirteen - írja a Daily Star.