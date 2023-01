Megható felvételt osztott meg az elhunyt Stone-ról Zámbó Krisztián

Szomorú hír járta körbe tegnap a magyar bulvársajtót: elhunyt Kovács László, Stone, aki 2012-ben egy zenei tehetségkutató műsorban tűnt fel. Bár ennek már több éve, a közönségnek emlékezetében él a karcos hangú, izmos, kopasz férfi hangja és jelensége.

Fotó: RTL Klub

A 62 éves énekes egészségügyi állapota régóta nem volt megfelelő:

– Túl vagyok már a negyedik szívinfarktusomon, 2017-ben Vietnámban volt egy trombózisom, aztán Ausztráliában belement egy nagy vérrög a kezembe, le akarták vágni, most félévente valami van a szívemmel, de még bírom. A koronavírust is elkaptam egy korábbi hullámban. A rajzolást csinálom, verseket is írok néha. Majd szeretnék zenét is szerezni, de most nem igazán tervezek, csak csinálom, amit kell – nyilatkozta néhány éve.

Sokan emlékeztek meg róla, Zámbó Krisztián igazán megható gesztussal tette mindezt.

„Drága barátom! Mi mindig ott voltunk egymásnak! Te voltál a mentorom és nálad erősebb és nagyobb szívű embert nem lehetett találni. Amikor felhívtak mindig jó tanácsokkal láttál el és erőt adtál. Te voltál, aki megtanított arra, hogyan kell inni a vörösbort és a minőség számít! Szeretlek és örökké szívemben élsz, Stone bácsi!”, írta közösségi oldalain.

Krisztián meg is osztott egy videót, amelyen a tehetségkutató-műsorban közös számot adtak elő ők ketten.