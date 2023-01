Gyász: Meghalt Kovács László Stone, az X-Faktor egykori versenyzője

Elhunyt Kovács László Stone, a hazai X-Faktor 2012-es szériájának sztárja. A 62 éves énekes egy hete agyvérzést kapott, ami után lélegeztetőgépre került, ám a szervezete feladta a harcot. Az nlc.hu úgy tudja, Stone korábban több infarktust is elszenvedett.

„Túl vagyok már a negyedik szívinfarktusomon, 2017-ben Vietnámban volt egy trombózisom, aztán Ausztráliában belement egy nagy vérrög a kezembe, le akarták vágni, most félévente valami van a szívemmel, de még bírom. A koronavírust is elkaptam egy korábbi hullámban. A rajzolást csinálom, verseket is írok néha. Majd szeretnék zenét is szerezni, de most nem igazán tervezek, csak csinálom, amit kell” – nyilatkozta az énekes 2021-ben.

A médiában nem szerepelt az elmúlt években, Stone-ról legutóbb trombózisa után írtak a lapok – ekkor életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. Mint egy korábbi interjújában elmondta, nyugalmas életre vágyott, így a mikrofont ceruzára cserélte.