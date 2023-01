Micsoda visszatérés: Hihetetlen, kik tűnnek fel a TV2 képernyőjén

Január 23-án tűzi képernyőre a Hazatalálsz első epizódját a TV2, ami egy új, napi sorozat szerelemről, családról, megváltásról. Egy történet, mely hisz a valódi emberi értékekben. Fókuszában egy számkivetett férfi áll, aki a társadalom és az élete mélypontján mégis hőssé tud válni, köszönhetően egyenes jellemének, akaratának, igazságérzetének és az őt átjáró feltétel nélküli szerelemnek.

Fotó: TV2

"A TV2 programstratégiájának fő alkotóelemét sok éve a saját gyártású szórakoztató műsorok adják, mégis van egy olyan fontos törekvésünk, hogy teret adjunk új, fikciós sorozatoknak is. A horvát Pure Love című szériában láttuk meg azt a lehetőséget, amit a magyar nézői igényekre szabva működőképesnek gondolunk. A nálunk Hazatalálsz címet viselő napi sorozat új alkotói csapattal készült, nagyon jó szellemiségben, ami, ha eljut a nézőkhöz, megvan rá az esély, hogy jól működjön" – nyilatkozta korábban Fischer Gábor a TV2 Csoport programigazgatója.

A TV2 ráadásul egy különösen erős gárdát rakott össze, gyakorlatilag fogták a korábbi sikersorozatok legnépszerűbb szereplőit, és egy csokorba gyűjtötték őket. A Bors összeszedte, kik azok a sorozatsztárok, akik korábbi sikereik után most a Hazatalálszban tűnnek fel.

Törőcsik Franciska

A fiatal színésznő a gyönyörű Virágot alakítja a sorozatban, aki rendkívül titokzatos kisugárzással rendelkezik, minden férfit levesz a lábáról. Legnagyobb álma, hogy gyermekpszichológus legyen. Franciskát korábban A mi kis falunkban láthattuk, akkor így nézett ki a lobbanékony Viki szerepében:

Fotó: RTL Klub

Jaskó Bálint

A sármos színész az elbűvölő Rajmundot alakítja, aki nem mellesleg passzív-agresszív, minden helyzetből kivágja magát. Egoista és arrogáns, leginkább azért, mert gyermekotthonban nevelkedett, és megtanulta, hogy csak magára számíthat. Bálintot korábban az Oltári csajokban és a Bátrak földjében is láthattuk.

Fotó: CSFD.SK

Hajmási Dávid

A sorozatban ő Vitéz Tamás, az önfejű, kitartó és a végletekig igazságkereső exrendőr, aki kislányával együtt kerül vissza gyerekkora helyszínére, Farkasligetre. Hajmásit korábban a 200 első randiban láthattuk, ha emlékeztek rá.

Fotó: CSFD.cz

Kiss Ramóna

Kiss Ramónát senkinek sem kell bemutatni, hiszen amellett, hogy színésznő, a TV2 egyik legfoglalkoztatottabb arca. A Hazatalálszban Trixit formálja meg, aki egy rendkívül vagány nő, mindene a flört. Rami annak idején a Barátok köztben tűnt fel rövid hajjal, azóta sokat változott.

Fotó: RTL Klub

Tóth Andi

Tóth Andi csak később tűnik majd fel a Hazatalálszban, de biztos emlékezetes lesz a belépője. Andi, aki megnyerte a Dancing with the Stars második évadát, Orsit alakítja, akit nővére eltűnése hoz a városba. Kénytelen maszkot viselni, pedig vágyik érzelmei őszinte kimutatására. Legnagyobb álma, hogy énekesnő legyen. Andi korábban a Válótársakban is feltűnt, egy nedves csókjelenete is volt, amit egyáltalán nem élvezett.

Fotó: RTL Klub

Ábel Anita

Ábel Anita annak idején a Szomszédok Julcsijaként lopta bele magát az ország szívébe, és a mai napig ő az egyik legkeresettebb tévés hazánkban. A Hazatalálszban Szilvit formálja meg, aki az iskola igazgatóhelyettese.

Fotó: M3

Esztergályos Cecília

A Kossuth-díjas színésznő, aki január 26-án ünnepli a 80. születésnapját, Ibolykát, a fodrászt alakítja a hétfő este induló sorozatban. Esztergályos kétségkívül a Família Kft-vel robbant be a köztudatba, és alig várta, hogy újra ismét megmutassa magát a képernyőn.

Fotó: MTI

Hozzá kell tennünk, hogy a lista nem teljes, hiszen például Jordán Tamást, Csapó Virágot, vagy épp Pindroch Csabát is láthatják majd a nézők a TV2 új romantikus dráma sorozatában.