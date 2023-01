El a kezekkel Vilmos gyerekeitől! – durván beszóltak Harry hercegnek

Kemény bírálat érte a napokban Harry herceget, aki a hírek szerint mindent megtesz, hogy közel kerüljön bátyja, Vilmos herceg három gyerekéhez, Györgyhöz, Saroltához és a kis Lajoshoz. Egy interjúban viszont elárulta, hogy a testvére egyáltalán nem örült ennek a közeledésnek, sőt, kategorikusan kijelentette, hogy Harry jobban tenné, ha leszállna a gyerekekről, és elhatárolódna az egész családtól, ha már annak idején úgy döntött, hogy hátat fordít nekik.

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

A The Sun a napokban arról is írt, hogy Vilmos gyakorlatilag gyászolja a testvérét, és egyáltalán nem gondolja úgy, hogy helyre lehetne hozni köztük a dolgokat.



„Vilmos az elmúlt egy évben jött rá arra, hogy valóban elvesztette a testvérét, amit nagyon nehezen dolgoz fel. Ugyanakkor nem érti, Harry miért szeretne beleszólni az életükbe, ha már korábban úgy döntött, hogy hátat fordít nekik” – árulta el a portálnak egy neve elhallgatását kérő bennfentes.

Mindeközben a királyi családhoz közel álló személyek úgy vélik, botrányba fulladhat Károly király májusra tervezett koronázási ceremóniája, ha a fiai állandóan háborúznak egymással. A balhé elkerülése érdekében úgynevezett béketárgyalásokat kívánnak szervezni, hogy Harry és Vilmos végre személyesen is találkozzanak, és tudják rendezni a soraikat, át tudják beszélni az évek során felgyülemlett konfliktust. Ám ez már csak azért is nehéz feladat lesz, mert Harry a könyvében durva dolgokat állít a bátyjáról. Konkrétan azt írta, hogy Vilmos korábban rendszeresen bántalmazta őt, sőt, össze is verekedtek. Igaz, Vilmos nem kívánta kommentálni az öccse könyvében szereplő állításokat, és a Buckingham-palota is elzárkózott a reagálástól.

Az, hogy a tervezett békítőtárgyalások mennyire lesznek sikeresek, egyelőre kérdéses, de a bennfentesek szerint Vilmosnak és Harry-nek is maximálisan nyitottnak kell lennie a megállapodásra, és félre kéne tenniük a korábbi sérelmeiket ahhoz, hogy végre rendezni tudják a soraikat, amennyiben ez egyáltalán lehetséges.