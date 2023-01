Dopeman a húgáról: Minden pillanatnak örülünk, míg itt van köztünk

Az elmúlt év vége nem kedvezett Dopemannek, hiszen elhunyt imádott édesapja, aki a gyilkos kórral, a rákkal szemben vesztette el a végső küzdelmét december 7-én. Majd pár hét elteltével jött az újabb csapás: a rapper húga került életveszélyes helyzetbe. A 30 éves Fruzsi először január 1-jén lett rosszul. Ebéd közben félrenyelt, és mivel édesanyja nem tudta megszabadítani a fullasztó falattól, kórházba került. Mint kiderült, az eset nem azért történt kizárólag, mert félrement a falat, hanem a probléma összetettebb.

Fruzsi és édesanyja megjárták a poklok poklát az év első napjaiban Fotó: Facebook

„Fruzsi a legnagyobb tanítóm”

– Hétfőn bevittük az Amerikai úti kórházba, és az első prognózis szerint a hátulsó agykamrája ki van tágulva, és talán ez a tágulat nyomhatja azt a központot, ami a nyelésért is felelős. Amikor azonban hazahoztuk, itthon kapott egy hatalmas epilepsziás rohamot is, úgyhogy visszamentünk vele a kórházba... – mesélte korábban lapunknak Dopeman. Most ismét felkerestük, hogy elmesélje, jelenleg milyen állapotban van a kishúga, akit már újra otthonában ápolnak.

Itthon mindig jól van, hisz mindig körülvesszük, társasági életet él, imádom! Ugyanakkor nem titok, hogy már az orvosok sem jósolgatnak: addig él, ameddig ő akar. Bármelyik percben eljöhet számára az utolsó pillanat, de egyelőre egyensúlyban tarjuk az állapotát. Fruzsi a legnagyobb tanítóm, rengeteg az életenergia benne, mi pedig minden pillanatnak örülünk, míg itt van köztünk

– mondta Dopeman testvéréről.

Édesanyja a "kovász" a családban

Dopeman szeretett húga ugyanis súlyos oxigénhiánnyal született, ami azt jelenti, hogy születésénél gyakorlatilag hosszú percekig nem kapott levegőt.

A kialakult oxigénhiány miatt károsodott az agya. Egy shunt van beültetve az agyába, mivel az agyvíz nem tud magától kellőképpen ürülni.

Fruzsikám egy kisbaba szintjén megakadt, nem tud magáról gondoskodni, arra ott van az én emberfeletti képességekkel megáldott anyám, aki ösztönösen old meg mindent maga körül.

Fruzsihoz is rengeteg türelme van, elképesztő asszony! Anyám a kovász a családunkban, teremtő, ösztönös erő – áradozott Pityinger László édesanyja határtalan hősiességéről, és azt is hozzátette, hogy kishúga ugyan egy baba szintjén rekedt, azt lehet tudni azonban, hogy az intelligenciája nem sérült.

– Nem tud úgy reagálni, mint más emberek, így nem fejezi ki magát érthetően, mi tudjuk, hogy ért mindent, hiszen látjuk a szemében! – mesélte tovább a rapper.

Nemrég ünnepelte Fruzsi a 30. születésnapját, ám az orvososok szerint az is csoda, hogy még él Fotó: Facebook

Orvosi pert nyertek

A csodás szimbiózis, melyben a Pityinger család létezik, hogy odafigyelnek egymásra, azonnal ott teremnek, ha kell, ezt mind a szeretet mozgatja. Dopeman ugyanakkor lapunknak bevallotta: kezdetben volt benne harag, és indulat azért, ami a testvérével történt születése nulla kilométerkövénél. Mára nyomtalanul eltűnt mindez, és nem haragszik, noha bizonyítottan orvosi műhiba történt aznap.

– Nézd, nem haragszom én már senkire! Minek is tenném? Az orvosok is csak emberek, hibázhatnak. Hibáztak is. Megnyertük a pert, édesanyám volt az első itthon, aki pert nyert egy kórház ellen. Néha, még benne látom, hogy fél, mit hoz a jövő Fruzsival kapcsolatban, hiszen ezzel kell együtt élnie minden nap, de én már rég megbékéltem a helyzettel. Már nem mérgezem magam tovább azzal, hogy mérgelődök. Nem véletlenül hívják így… A lényeg, hogy tanuljunk ebből: vigyázzunk magunkra, a szeretteinkre, amíg tudunk – tette hozzá a rapper-üzletember, aki mindig új dolgokon töri a fejét, most például egy gyógynövényes energiaüdítőt dobott piacra, melynek nem várt sikere tölti ki mindennapjait.

– Délelőtt rakodófiú vagyok, délután pedig szállítom a tálcányi üdítőt, akkora az igény, hogy attól félek, nem tudunk annyit gyártani majd belőle! Fruzsi is imádja inni! Elfoglalt vagyok, de nincs ezzel semmi baj, közben intézek minden mást is, lemezt írok és napi szinten hazaugrom Fruzsihoz is, úgyhogy tényleg nem unatkozom – zárta le a beszélgetést jókedvűen Dopeman.