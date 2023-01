Czutor Zoltán bojkottálására szólítanak fel az állatvédők: Alávaló, gátlástalan bűnöző, szégyen vagy!

Elképesztő indulatokat gerjesztett Czutor Zoltán, aki az újév előtt petárdázásra buzdította az embereket. Mint arról a Bors is minden évben ír: a szilveszteri durrogtatás valóságos rémálom az állatvédő szervezeteknek. A petárdázás és a tűzijátékozás majd minden környező országban már be van tiltva. Itthon egyelőre még csak a petárda, de a különböző szervezetek mellett sok hazai sztár is támogatná a szilveszteri pukkantgatások teljes tiltását. Zalatnay Sarolta, Nagy Feró és Molnár Anikó is megszólalt az énekes posztja miatt, akik szerint Czutor most teljesen jogosan lett közellenség.

A Szurkolók az állatokért Alapítvány Facebook-oldalán először nyílt levelet írt Czutornak, majd bojkottra szólította fel a magyarokat.

Egyszerűen le vagyunk döbbenve Czutor Zoltán tette miatt

– mondta Kapin Richárd, a szervezet vezetője. - Ő egy közszereplő, ráadásul egy hatgyermekes édesapa, érthetetlen, hogy a bűncselekménynek számító petárdázásra buzdít, ami nem csak a házi kedvenceket tartó gazdiknak rémálom. Az összes szervezetnek a szilveszter éjszaka, sőt az utána következő napok is arról szólnak, hogy a petárdák hangjától megriadt és emiatt elszökött, elszaladt állatokat begyűjtse, van, amikor már csak a hullájukat… És ez a szégyen, aljas ember, aki lesz..ja az ártatlan, magukat megvédeni nem tudó jószágokat, arra sem gondol, hogy a durrogtatás például az autista gyermekeknek, időseknek is hatalmas károkat tud okozni…

Kapin Richárd, az alapítvány vezetője értetlenül áll a zenész posztja előtt (Fotó: Facebook)

A Belmondo zenekar frontembere még sosem kapott ennyi kommentet, mint a petárdázást üdvözítő posztja alatt. Több ezren küldték el melegebb éghajlatra, és nem csak állatszerető emberek, de gyermeküket féltő szülők is. Az évek óta az állatkínzás ellen küzdő alapítvány oldalára is számtalan dühös magyar írt, akik közül nagyon sokan legszívesebben megvernék, fizikailag bántalmaznák posztja miatt Czutort. Ami persze nem megoldás.

Ez a senkiházi zenész a Magyarországon bűncselekménynek számító petárdázásra buzdít, gúnyt űz az állatok petárdázással szembeni rettegéséből és lekezelően beszél társállatok gazdáinak százezreiről, millióiról, de nem ér annyit, hogy bárki bepiszkolja miatta a kezét

– folytatta. - Bojkottáljuk Czutort! Ne töltsük le zenéit, ne hívjuk fellépésekre, ne kövessük közösségi oldalait. Aljas, mocskos viselkedése nyomán ne sztárt csináljunk belőle. Ne bocsánatkérést követeljük egy jól láthatóan nárcisztikus szociopatától… Büntessük mi azzal, ami polgári jogállamban a legnagyobb büntetés: az állatszerető, törvénytisztelő, környezettudatos többség mélységes megvetésével.



Tehát az indulatok nem csillapodnak Czutor kapcsán.