Profi vb-címmeccsre készül az Exatlon sztárja

Az Exatlon egyik legnépszerűbb versenyzője kétség kívül a Bajnokok sztárja, a második évad győztese, Busa Gabriella. A háromszoros amatőr kick-box világbajnok 2019-ben, utolsó vb aranya után visszavonult, de már akkor megfogalmazódott benne, hogy egy profi meccsre még szeretne kiállni. A sportoló címmeccsén izgalomban nem lesz hiány.

Van bennem izgalom, az biztos, de nagyon készülök erre a meccsre

– árulta el a Borsnak Dr. Busa Gabriella.

– Tényleg úgy gondolom, hogy a három amatőr világbajnoki címem után a sportpályafutásomra felkerülne a korona, ha el tudom hódítani a profi világbajnoki címet is, ráadásul 12 menetben. Amikor az utolsó aranyérmemet megszereztem, már azóta vágyom erre, de aztán jött az első Exatlonom, majd a Covid, majd az All Star, szóval mostanra sikerült kitűzni az időpontot. Hazánkban a 12 menetes meccsben volt csapattársamnak, Rákóczi Reninek van tapasztalata, ő is segít a felkészülésben. Az ellenfelem egy többszörös lengyel bajnok lesz, megnéztük több mérkőzését, kielemeztük. Meg már tartottam úgymond egy főpróbát, decemberben elindultam a ökölvívó magyar bajnokságon, amit megnyertem. Az biztos, hogy a második évad Bajnokai közül a kemény mag ott lesz január 15-én a Kellner Ferenc Sportközpontban, és szurkolni fog!