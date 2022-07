Futtában árulta el Busa Gabi: Nagy változás közelít az életében

Busa Gabi nemrégiben az Instagram-oldalán jelentette be az örömteli hírt, hogy igent mondott a párjának, Krisztiánnak, sőt, még meseszép gyűrűjét is megmutatta rajongóinak. Szerelme a Maldív-szigeteken kérte meg az Exathlon sztárjának kezét. Palik Lászlónak a Futtában című műsor vendégeként mesélte el, hogy milyen nagy változások voltak az életében az utóbbi években.

Nemrég megkérték a kezem, én persze azonnal igen mondtam, és még idén esküvőt szeretnék – mondta a nemrég még kiemelt főnyomozóként dolgozó, kétdiplomás győztes, akiről kiderült, hogy mára már teljesen civil életet él: nem számít hivatalos személynek, de a nyomozás része nagyon hiányzik neki.

Gabi elárulta: eleinte félt a civil léttől, de most mégis jól érzi magát. Paliknak azonban feltűnt, hogy a jegygyűrű hiányzik Gabi kezéről...

– Most edzek, ilyenkor nem viselem. De képzeld, már aznap, ahogy megtörtént a lánykérés, elkezdtük megírni a vendéglistát is – vágta rá Gabi, aki nagyon várja, hogy férjhez mehessen párjához, aki szintén a kick-box világában tevékenykedik, még ma is aktívan.

Az exatlonos idejét jelenleg saját vállalkozása köti le.

– Ruhamárkát építettem, és most kerül nemsokára ki az első kollekció – újságolta.