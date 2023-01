Babicsek Bernát titokzatos örökségét a telefonja őrzi: képtelenek feltörni a mobilját!

A színész-zenész tragikus halálának körülményei máig tisztázatlanok, a tragédia kapcsán jelenleg is folyik a nyomozás. 2021. december 31-én Babicsek Bernát lakásában tűz keletkezett, amelyet a kiérkező szakemberek elmondása szerint egy rövidzárlat okozott. Bernát nagy valószínűséggel a füstmérgezés okozta oxigénhiány miatt eszméletét, majd életét vesztette. A holttestére másnap a szülei találtak rá, akiknek mérhetetlen fájdalma azóta sem enyhül.

Babicsek Bernát betölthetetlen űrt hagyott maga után

Fotó: Bors

Édesanyja továbbra is reménykedik

Bernát édesanyja, Márta néni korábban lapunknak elmondta, úgy sejti, hogy szeretett fia telefonján fellelhetőek még olyan dalok, amelyeket azelőtt sosem játszott el nyilvánosan. Azért vélekednek így, mert előkerült egy dokumentum, amely a halálát megelőző hónapokban keletkezett és több mint tíz saját szerzeményt említ. Arra a döntésre jutottak, szakemberhez fordulnak, annak reményében, hogy talán sikerül megmenteni az utókor számára a szerzeményeket.

Újabb részletek derültek ki

A Bors olyan információk birtokába jutott, melyek szerint a zenész telefonján található adatokhoz továbbra sem sikerült hozzájutni. A készülék jelenleg is egy szakembernél van. A szülők abban bíznak, hogy sikerrel jár és Bernát örökségét méltóképpen átadhatják a nagyérdeműnek.

Úgy tudom, hogy ott tartotta a legújabb dalait. Mindenképp szeretnénk folytatni az életében elkezdett zenei örökséget, hiszen a színészet mellett ez volt az egyik életeleme

– mondta Bernát édesanyja korábban a Borsnak.

„Naponta többször is kimegyünk a temetőbe”

A gyászoló édesanyát ismét megkerestük. Márta néni nem szerette volna megerősíteni az értesülésünket, azonban nem is cáfolta azt. El nem múló fájdalommal gyászolja imádott gyermekét, akinek tiszteletére a nevét viselő díjakat is hamarosan átadják.

– Január 28-án rendezik az első díjátadó gálát, neves fellépőkkel. Vigaszt semmi nem nyújt, Bernát nagyon hiányzik. Annyira tökéletes volt mint gyerek és mint ember, hogy őt nem lehet pótolni! A temetőbe naponta többször is kimegyünk és mindig, minden nap látunk valami újat. Főleg most, hogy nemrég volt a halálának az évfordulója, ugyanannyi gyertya volt ott, mint halottak napján. Kis virágokat, ajándékokat és koszorúkat találtunk, nem is gondoltuk, hogy ilyen sokan szeretik – mondta a Borsnak elcsukló hangon Babicsek Bernát édesanyja, majd a veszteség okozta fájdalom miatt már nem tudta visszatartani a könnyeit.