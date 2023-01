Árpa Attila Indiában veszélybe sodorta magát: Kihívtam magam ellen a sorsot!

A TV2 történetében több Nagy Ő kereste már a szerelmet, ám tisztelettel, de bátran kijelenthetjük, egyikük sem örvendett akkora sikernek, mint Árpa Attila. A műsor már hetekkel ezelőtt véget ért, a nézők viszont továbbra is árgus szemekkel figyelik az életében történő eseményeket. Van mit, hiszen vele mindig történik valami izgalmas dolog.

A részben Indiában játszódó sorozatban Attila egy francia nehézfiút alakít

Fotó: Árpa Attila

10 napot töltött Indiában

Néhány nappal ezelőtt tért haza Indiából, ahol életre szóló élményeket gyűjtött. A Netflix egyik, saját gyártású bollywoodi sorozatának szerepére kérték fel, melynek egyes részei Párizsban, Budapesten, míg más jelenetei Mumbaiban játszódnak.

- Egy francia nagykutyát játszok benne, aki pénzeli az egyik főgonoszt. Többek között azért is vállaltam, mert így eljuthattam Indiába, ahol még soha nem voltam - kezdte a Borsnak, s az ott szerzett élményeiről is mesélt. Ahogy mondja, vegyes érzelmekkel tért haza, mivel a forgatás miatt nem nagyon tudott ellátogatni északra vagy esetleg délre, hogy megnézze Goa szigetét. Mumbai egy izgalmas, mozgalmas és érdekes város, de igazán nem nevezhető szépnek.

A színész nem hallgatott az intő szóra és olyan környéken is megfordult, amit nem javasoltak neki a helyiek

Fotó: Árpa Attila

"A legsötétebb sikátorokba is bementem"

A színész így sem unatkozott, amikor épp nem forgatott, egyedül fedezte fel India ezen részét. Nem a turistalátványosságokat vette célba, hanem azokat a helyszíneket, amiket filmekből ismer, mint például a Gettómilliomosban látott nyomasztó környéket, annak ellenére, hogy azt javasolták neki, messzire kerülje el.

- A "Ne egyél streetfood-ot!”, “Ne beszélj idegenekkel, akik sötét sikátorokban jönnek feléd!” “Ne menj be egyedül a gettóba!” felszólításokat nagyjából az első napon megszegtem. Majdnem 4 órán keresztül sétáltam teljesen egyedül a legmélyebb gettóban és a legsötétebb sikátorokba is bementem. Mondhatnám, kihívtam magam ellen a sorsot. Én “adrenalin turista” vagyok. Megkóstoltam egy éjszakai desszertet is, nyers dohánylevélbe csavarnak fűszereket és “virágmagokat”, valamint megbolondítják mézzel, amit nem neveznék kellemetlen gasztronómiai élménynek... - mondta finoman utalva a bódító hatására, amitől gyakorlatilag beállva sétált Mumbai utcáin. - A többi étel és fűszer már inkább vezetett úgymond neuro-gasztroenterológiai kihívásokhoz - tette hozzá nevetve.

A színész elmondta, a rendőrség komoly intézkedéseket vezetett be a közbiztonságot illetően. Az egyik, hogy sötétedés után a tengerpartot lezárják.

Ott gyűlnek össze a törvényen kívüliek, ennek ellenére becsatlakoztam egy tábortűzhöz a helyiekkel. A mai napig egy rossz gyerek vagyok, szerintem már az is maradok. Ha azt mondják, ne nyomjam meg a piros gombot, én leszek az első, aki rácsap

- magyarázta Attila viccelődve, aki az óriási nyomor ellenére azt tapasztalta, hogy az emberek kedvesek és mosolygósak.

A bollywoodi sorozat forgatása alatt életre szóló élményeket gyűjtött

Fotó: Árpa Attila

Bemutatta új kedvencét

A hazatérése után nem sokkal meglepte a TikTok követőit és egy Indiából hozott hagyományos viseletet sorsolt ki, amely bharata néven ismert. Azonban nem ez volt az egyetlen különlegesség. Élő adásban olyasmit mutatott, amit eddig még nem láthattak a rajongói: elővette a kígyóját. Félreértés ne essék, valóban egy hüllőről van szó ugyanis bemutatta új kedvencét, egy csodaszép labda pitont, akit Boginak hív.

- Az áldozatait megfojtja, aztán lenyeli. Szerencsére már elég idős ahhoz, hogy felmérje, mekkora méretű ellenséget tud elkapni. Ha rossz napja van vagy nem érzi jól magát, elkezd szorítani és akkor tényleg vörösödik a fejem - magyarázta a színész, miközben a nyaka köré tekeredett a kígyó. A követői meglepődtek azon, hogy Boginak nevezte el, mivel az egyik, a Nagy Ő kegyeiért versengő lányt is így hívják.

Az a helyzet, hogy a nevet a kislányom adta, illetve egy másik hölgy az életemben, aki a Bogi nevű hölgyeket annyira nem szereti, mert rossz tapasztalata volt velük

- zárta rövidre a kérdést, s bővebben nem szerette volna kifejteni a miérteket.