"Összeomlik a szervezetem" – hónapok óta küzd betegségével az Exatlon sztárja

Adu Lászlót talán senkinek sem kell bemutatnunk, az Exatlon Hungary és All Star évad Kihívóját azonnal a szívükbe zárták a nézők. Legutóbbi búcsúja azonban meglehetősen drámaira sikerült, egészsége érdekében arra kényszerült, hogy feladja a versenyt és ezzel együtt elengedje a 15 millió forintos fődíjat is. Sokan már az első versenynapon sejtették, hogy valami nincs rendben a Kihívó egészségével, ezért a produkció orvosai több vizsgálatot is elvégeztek rajta. Az akkori diagnózis szerint az egyensúlyproblémák hátterében a Covid szövődményei állhatnak, a vírus ráment a kisagyára, emiatt gyötrik folyamatos szédülések. A Bors most megkereste Adut, hogy az állapota felől érdeklődjünk, azonban a Kihívótól nem kaptunk jó híreket...

Adu László még mindig szenved a betegségétől Fotó: TV2

A betegsége megkeseríti a mindennapjait

– Sajnos továbbra sem változott semmi, talán csak annyi, hogy megtanultam együtt élni ezzel a betegséggel. Igyekszem kímélni magam, de a munkámból adódóan nincs könnyű dolgom. Váratlan helyzetekben jön rám a szédülés, legutóbb például vezetés közben.

A szervezetem összeomlik, ha túlterhelem magam, az egyetlen szerencsém, hogy tudom kontrollálni. Amikor viszont van egy-egy keményebb meló, és a testem már teljesen kimerült, akkor nagyon szenvedek...

– kezdte Borsnak Adu, akiben jócskán maradt hiányérzet Dominika után. Főként azt sajnálja, hogy a betegsége miatt lecsúszott az Exatlon All Star döntőjéről, egészsége érdekében ugyanis feladni kényszerült a játékot. Másrészt azt sem érti, hogy miért nem derült ki pontosan, milyen betegségben szenved.

Az orvos szerint egészséges

– A háziorvosom még arra sem vette a fáradtságot, hogy átnézze a papírjaimat, nemhogy megvizsgáljon rendesen... A koronavírus szövődményeként könyvelték el a betegségem, a vírus állítólag a kisagyamat támadta meg, emiatt gyötör folyamatosan a szédülés. Kint legalább 7-8 féle gyógyszert kellett szednem, ami ideiglenesen stabilizálta az állapotom, itthon viszont letudták az egészet pár egyensúly-gyakorlattal. Mivel ezeket meg tudtam csinálni, elkönyvelték, hogy egészséges vagyok, de én nem tudok ebbe belenyugodni, és tulajdonképpen nem is akarok... Anyagilag azonban nem tudom megengedni magamnak, hogy egy magánklinikán is kivizsgáltassam magam – fakadt ki Adu, aki bár imádja a munkáját, bevallotta: szívesen visszatérne a képernyőre.

Adu szeretne újra tévében szerepelni

– Kétszer szerepelhettem az Exatlonban, és bár az utolsó szomorúan ért véget számomra, még így is elképesztő élményekkel gazdagodtam. Természetessé vált a kamera közelsége, és megmondom őszintén, szívesen szerepelnék hasonló, de akár más jellegű műsorokban.

Nekem régi vágyam, hogy a médiában helyezkedjek el, csak remélni tudom, hogy erre lesz lehetőségem a jövőben

– tette hozzá az egykori Kihívó.