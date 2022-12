Szorcsik Viki reagált az őt ért vádakra: „Ismeretlenül és a neten könnyű pocskondiázni”

Ember legyen a talpán, aki harminchárom napon keresztül 18 forgatott órában nem lesz soha ideges, és mindenre halál nyugodtan reagál. Nézzünk magunkba! Frusztráltak a kommentelők. Sokan alig várják, hogy kitöltsék a naponta felgyülemlett haragot, adott esetben egy számukra idegen emberen. Ennek estem most én is áldozatául. Akik engem pocskondiáznak, soha nem léptek még ki a komfortzónájukból. Nem kell mindent elhinni, amit látnak a képernyőn! Végülis húzó arca lettem a Farm VIP műsornak, lehet cincálni és szétszedni. Tartom a hátam mindenki helyett is. Az ilyen jellegű műsorokat az emberek szórakoztatására találtak ki. Szókimondó vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy gonosz rossz ember lennék. Ez nagyon távol áll tőlem!