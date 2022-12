Szombathy Gyula: Újra kellett tanulnom beszélni

Szombathy Gyula már hónapok óta teljes elszigeteltségben él. Nem beszél újságoknak, nem ad interjút. A Borssal most kivételt tett, és elmesélte, hogy van a tavasszal elszenvedett sztrókja óta.

– Borzasztóan hosszú volt ez az év, és jó érzés, hogy végre úgy tűnik, minden jó irányba fordul – nyilatkozta a Borsnak a színész.

A színművész tavasz elején kapott sztrókot Fotó: Szombathy Gyula

„Jól, akarom mondani, jobban vagyok”

– Nem szeretnék elkiabálni semmit. Jelenleg azt tudom mondani, hogy jól, akarom mondani jobban vagyok – mesélte boldogan Szombathy Gyula. – Most voltam kontrollvizsgálaton. Az orvos azt mondta, hogy minden rendesen működik. Legközelebb márciusban találkozunk. Most már legalább tudok járni. Nagyon érdekes, hogy amikor láttam a kisgyerekeimet, kisunokáimat, hogyan tanulnak járni, tanulnak beszélni, mindig megmosolyogtam őket. Most, hogy nekem kell újra megtanulnom járni, egyensúlyozni, beszélni, rájöttem, mennyire hihetetlen az emberi agy. Az egyik legnehezebb az volt, amikor újra meg kellett tanulnom bekötni a cipőmet. Nem hittem volna, hogy ezt a készséget újra elsajátíthatom majd életem során – mesélte nevetve a Kossuth-díjas színész.

– Rettenetes érzés volt, de szerencsére hihetetlen módon kezd javulni az állapotom. A lényeg, hogy én teszem, amit csak kell ahhoz, hogy felépüljek. Például az orvos által előírt rendszeres tornáimat becsületesen csinálom. Csodával határos, hogy ilyen jó állapotban vagyok. Mondjuk… valószínűleg ezt nagy mértékben nem csak önmagamnak köszönhetem – tette hozzá, majd beavatta munkatársunkat, ki támogatta őt a hétköznapokban és a gyógyulásban.

Szombathy szerencsére már jobban van Fotó: Cseke Csilla

Haumann Péter biztatta...

Történt tavasszal, hogy Haumann Péter felhívott engem telefonon. Megmondta nekem, hogy nem teríthet le engem semmi, meg kell maradnom.

Hallgattam is rá. Sajnos a sors fintora, hogy ő már nem lehet velünk. A pályatársaim mind támogattak engem a sötét órákon át, de a legeslegnagyobb köszönet a feleségemet illeti meg. Ő a támaszom. Mindenben segítségemre volt, és el sem tudom képzelni, mi lenne velem, ha ő nem volna. Ott volt velem és segített, amikor a lehető legsebezhetőbb voltam. Ezt soha nem tudom majd neki meghálálni – tette hozzá hálásan Szombathy Gyula.

Hogyan kezdődött?

Szombathy Gyulánál a nyugdíjba vonulása után, 2017-ben daganatos betegséget diagnosztizáltak. Az akkor 72 éves művész rengeteg vizsgálaton esett át, sőt egy sürgős és komoly sebészeti beavatkozást is elvégeztek rajta a szövettani eredménye miatt. A művészt azonban nem olyan fából faragták, hogy feladja, az élni akarásának és a lelkiismeretes kezeléseknek köszönhetően 2019-ben visszatért a színpadra. A bajoknak ezzel azonban még mindig nem volt vége, Gyula és a felesége is elkapta tavaly a koronavírust, ami nagyon megviselte őket fizikailag és érzelmileg is.