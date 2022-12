Szinte rá sem lehet Kozsóra

A mindenki által csak Kozso néven futó Kocsor Zsolt a 90’-es években robbant be a köztudatba. 1994-ben induló Ámokfutók egy év leforgása alatt rögtön két albummal is jelentkezett. A korongokon található egyik dal óriási sikert aratott és nem túlzás azt állítani, hogy az akkor tinikorukat élők háziubulijain még ma is felcsendül a Szomorú Szamuráj közkedvelt dallama. A közel 30 éves szerzeményhez videoklip is készült, amit bárki megnézhet, ám most olyan fotót tett közzé Kozsó, ami eddig rejtve maradt a tisztelt publikum kíváncsi szemei elől. Egészen mostanáig, a különleges, fonott tincséről ismert énekes ugyanis az Instagram-oldalán osztott meg egy képet a klipforgatás napjáról, amelyet eddig még sosem láthattak a rajongók.

“Szomorú Szamuráj! Videoklip forgatás. Egy emlék mezsgyéjén… Anno 1994! Majdnem 30 éve!”

- írta a hazai popzene ikonikus alakja az alkalomból, hogy január közepén új köntösben érkezik a Szomorú Szamuráj.