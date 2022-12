20 éve élnek együtt, Balázs Andiéknál nincs tervben a házasság

20 és fél éve élünk együtt a párommal. A 20. évfordulón az volt, hogy Párizsban házasodunk össze. A huszonötödiken azt mondjuk majd, hogy Barcelonában

– ezt Balázs Andi mondta a Ripostnak. A színésznő a minap gratulált legjobb barátnőjének egy közösségi oldalon, aki szertartásvezető lett. Azt írta, sajnos az ő esküvőjét nem vezetheti, mert „nem lehet egyszerre másnapos koszorúslány, tanú, zsebkendőfelelős és szertartásvezető is”. Adódott a kérdés, vajon megházasodik a színésznő?

"Nem zárkózunk el előle, de nincs előttünk ebben sem egy követelmény magunkkal szemben."

Fotó: Balázs Andi

Ahogy az elmúlt 20 évben, úgy idén is a színházban tölti a karácsony nagy részét BalázsAndi. Családja és barátai egy-egy délután látogatják meg őket. A színésznő tartja magát a hagyományokhoz. Lesz az asztalon töltött káposzta, halászlé, kocsonya, bejgli, de a főzés során gondol a gluténérzékeny barátaira is.

„A családon belül és a baráti társaságban is húztunk nevet, ami egy nagyon jó ötlet, így nem veszünk mindenkinek mindenfélét, hanem csinálunk egy csoportot, és azon belül húzunk. Ez mindig nagyon izgalmas, mert kitaláltuk, hogy mindig egy verset kell elmondani előtte, aminek a vége a húzott ember neve. Természetesen azt megbeszéljük, hogy a kisebbeknek mire van szükségük vagy mit szeretnének nagyon. Ők kapnak külön ajándékokat, de alapvetően én imádom a kézzel készített ajándékokat - adni és kapni is.”

A színésznő karácsony alkalmából azt üzeni az embereknek, hogy szeressék egymást, ez a legnagyobb ajándék.

Hiszem, hogy az most a legfontosabb, hogy tartsunk össze ebben az egész őrületben, ami körülöttünk van, és ami most történik velünk, a világgal! Az a legfontosabb, hogy szeretettel forduljanak egymás felé az emberek.

Így teszi ezt Andi is. Kasszás Erzsiként zárta egy ország a szívébe, népszerűsége azóta is töretlen. Nagyon szerencsésnek tartja magát, ahogy ő fogalmazott, a szülei nagyon sokáig őrizték neki a karácsony igazi varázslatát.

„Nekem még 12 éves koromban is a Jézuska hozta az ajándékot, és nagyon vigyáztak arra, hogy létezzen a karácsonyi csoda. Ugyanazokat a díszeket használjuk a mai napig, amit gyermekkoromban is. Sokat társasoztunk, együtt voltunk, ez maradt meg erősen bennem a gyerekkori karácsonyainkból, az az igazi lecsendesedés, amire egyébként most is vágyom felnőtt fejjel.”

A színművész 2022 elején tett egy fogadalmat, megígérte magának, hogy többet fog utazni, és jobban odafigyel magára, amit sikerült megtartania.

„2023-ra is kizárólag reális fogadalmaim vannak. Minél több időt szeretnék tölteni a szeretteimmel, barátaimmal, családommal, és magammal. Hagyni magam pihenni, mert az is nagyon fontos. Amellett, hogy imádom a hivatásom, és szerelmes vagyok ebbe az egész dologba, ami történik velem, kell magunkkal is egy kis időt tölteni.