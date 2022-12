Balesete miatt meg kell műteni Zalatnay Saroltát

Nem teszek fogadalmat, de ha elhatározom magam, azt megteszem. Most azt határoztam el, hogy ha minden jól megy, januárban megműttetem a nyakam, ami egy gyerekkori baleset miatt problémás terület számomra. Az állam alatt lett összevarrva a bőr, és akkor azt mondta az orvos, mindig nagyon vigyáznom kell majd rá, s előfordulhat, hogy meg is kell műttetnem. Úgy érzem, ennek most jött el az idje