Karácsonyi lázban ég a sztárvilág

Zalatnay Sarolta, Cini otthonában egész évben áll a műfenyő, mindig az adott ünnephez igazodik a dekorációja.

– Éppen tegnap cseréltük le a halloweeni díszítést: pókokat, csontvázakat, boszorkányokat – kezdett bele a Borsnak az énekesnő. – Most már mikulás és karácsony a tematika. Az asztalra is kitettük a díszeket. A világítás idén spórolósabb lesz, ledeket használok. Imádok mindent, ami a karácsonnyal kapcsolatos. Elkezdtük főzni a forralt bort is, a lakásban csodálatos illatok keringenek: fahéj, szegfűszeg... és lilahagyma-illat is, mert imádom a zsíros kenyeret! – tette hozzá jókedvűen Cini.

Már karácsonyi pompában ragyog Cini otthona. Fotó: Zalatnay Sarolta

Minden részletre ügyelt Cini, a lakás minden pontján fellelhető egy kis karácsony. Fotó: Zalatnay Sarolta

Fotó: Zalatnay Sarolta

Mikulás-váró motívumok is megjelentek. Fotó: Zalatnay Sarolta

Cseh Mária, Torgyán József özvegye otthonában egész évben áll a feldíszített karácsonyfa, már 2016 decembere óta! Az özvegy korábban a Ripostnak mondta el, hogy képtelen hozzányúlni a fához, amit még a néhai politikussal közösen díszített fel. Nincs lelkiereje lebontani szerelmük emlékét, amely az utolsó közös karácsonyra emlékezteti.

Fotó: Bors

Dobó Ági, a 2010-es Miss World Hungary győztese tavaly új hagyományt teremtett, ami a karácsonyi dekorálást illeti.

– Régen az volt a hagyomány a családunkban, hogy december 24-én kezdtük az ünneplést. Tavaly azonban változtattunk – árulta el a Borsnak Ági. – Novemberben volt a házasságkötésünk, és mivel mindig is téli esküvőről álmodtam, ez alkalomból már előre feldíszítettük a lakást. Nagyon megszerettük, hogy nem csak a karácsony utáni egy-két hétben volt ünnepi hangulat, hanem már az adventi időszakban is. Ezért idén már most kicsinosítottuk az otthonunkat, a natúr díszítés dominál.

Már feldíszítette a fát Ági. Fotó: Dobó Ági

Az ebédlő asztal is ünnepi hangulatba öltözött. Fotó: BOGNARBOGI / Dobó Ági

Palácsik Lilla és Visváder Tamás két szenvedélyének hódol egyszerre idén: a Reszkessetek, betörők! című film és a jótékonykodás iránti szeretetüket összekötötték!

– Egy dizájner barátunkkal összefogva Kevines pólókat készítettünk limitált kiadásban, a befolyt összegből pedig a Fogadj örökbe egy ovit! nevű szervezetet és a Sajónémeti Óvodát támogatjuk – árulta el lapunknak Tamás, majd hozzátette:

– Már elkezdtük kidekorálni a lakást, rengeteg díszünk van, amelyiket már nem használjuk, azt tovább adjuk annak, akinek ez segítség.

Fotó: Visváder Tamás

A mulatós énekesnő, Királyvári Zsuzsanna, Suzy már októberben azt mondta a Borsnak:

„Előre gondolkodom a karácsony tekintetében, én már az ősz folyamán igyekszem mindent előkészíteni, az ajándékok nagy részét is ilyenkor találom ki és veszem meg.”