Megható szavakkal köszöntötte szülinapos kislányát Judy

Judy és kislánya között nagyon szoros a kapocs. Maja többször is elkísérte már a koncertekre, és igyekeznek a lehető legtöbb időt együtt tölteni. Most az énekesnő egy érzelmes Insta-posztban kívánt boldog születésnapot lányának, aki ma lett 11 éves.

Beléptél az életembe, mikor nem is számítottam rád… és mindent megváltoztattál.

Azt hittem, hogy boldogulni fogok egyedül is, de te megmutattad, hogy az az igazi boldogság, mikor szeretsz és szeretve vagy. Az együtt töltött idő megtanított arra, hogy ki is vagyok valójában és mit szeretnék az élettől. Most már el sem tudom képzelni a napjaimat nélküled, és szeretném megköszöni, hogy vagy nekem – írta bejegyzésében.

Judy azt is elmondta, hogy számára kislánya a legfontosabb, és ha tehetné, örökre vele maradna.

– Csak érted és miattad vágyom örök életre. Mert egy véges élet kevés ahhoz, hogy mindent neked adjak. Minden szeretetemet, ami bennem él irántad, amit te ébresztettél szívemben. Mert ez a szeretet végtelen.