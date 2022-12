Hevesi Kriszta hamarosan elhagyja Magyarországot

Óriási az érdeklődés, Hevesi Kriszta legutóbbi felhívására máris rengetegen jelentkeztek, melyben több szempontból is izgalmas utazásra invitálja az érdeklődőket. Az elismert szexuálpszichológusnak csak nemrégiben jelent meg a legutóbbi könyve, ám nincs megállás. Újabb projektet jelentett be, melynek keretein belül 28 nővel együtt Balira utazik, ahol a női újjászületés témakörére épülő elvonuláson vesznek részt.

– Horváth Éviék kint élnek, ők szerveznek ilyen utakat, mert Bali tökéletes hely arra, hogy elvonuljunk a világ zaja elől. Ha jól tudom, jógával kezdték, majd Rubint Réka táborával folytatták. Megkerestek és nagyon örültem az ötletnek, már ki is találtuk, hogy a kint töltött 10 nap alatt Bali látnivalói mellett különböző szervezett programokon vegyenek részt azok, akik Gelencsér Hajnival és velem tartanak – magyarázta a Borsnak Kriszta, s elárulta, nagy meglepetésére szinte már alig van szabad hely a 28 fős táborban.

A bejelentés alatti kommentszekcióban sokan sérelmezték, hogy miért kell 800 ezer és egymillió forint közötti összeget fizetni és Magyarországtól több ezer kilométerre utazni azért, hogy valaki csatlakozhasson a csoporthoz. Kriszta amellett, hogy kiemeli, a Youtube- és más csatornákon folytatott szexedukatív tevékenységét ingyen végzi, hozzátette:

– Egy kicsit ki kell mozdulni a megszokott környezetből. Sokkal könnyebb befelé figyelni, ha az otthoni gondokat, teendőket messze magunk mögött hagyjuk és egy időre kivonjuk magunkat a világ rohanó forgatagából.

Ha valaki, akkor Kriszta tudja, miről beszél, hiszen a FarmVIP forgatásai alatt megtapasztalta, milyen kiszakadni a hétköznapok mókuskerekéből.

Annyira más volt az a lelassult világ, már csak annak köszönhetően is, hogy nem voltunk ellátva kütyükkel és általuk a folyamatos információ áradattal

– fejtette ki, és hozzátette, nem lesz követelmény a digitális detox, de mindenképpen ajánlott lesz lecsökkenteni az információáramlást.

– Egyéni és csoportfoglalkozások is lesznek, Hajni inkább a testtudatosságra és a női egészségre helyezi a hangsúlyt én pedig a lélekre. Már 2-3 alkalom alatt is sokat tudok segíteni a szexuális elakadással, problémákkal küzdőknek, így biztos vagyok abban, hogy 10 nap bőségesen elegendő lesz a változás beindításához – fűzte hozzá a szexuálpszichológus, aki egyelőre női csoportokban gondolkozik, de mivel több férfi is jelezte, hogy szeretne csatlakozni, a jövőre nézve számba veszi ezt a lehetőséget is.