Hét év után ma eldőlhet Galambos Lajos sorsa

Hét hosszú éve húzódik Lajcsi büntetőpere, melyben első fokon felbujtóként, lopásért 2 év 10 hónap börtönbüntetést kapott, három évre eltiltották a közügyektől, illetve 11 millió forintos vagyonelkobzással is sújtották. Az ügyészség ugyanakkor súlyosbításért fellebbezett. 15 milliós pénzbüntetést kértek Lajcsira és indítványozták, hogy jelentősen növeljék meg a kiszabott szabadságvesztés idejét. 7 évet kérnek a zenészre.

Fotó: Metropol

Vajon mit mond majd Lajcsi az utolsó szó jogán?

A Bors egy nappal a várható ítélethirdetés előtt elérte Galambos Lajost, aki a körülményekhez képest egészen jó hangulatban volt, bár hangján érezhető volt a feszültség. Ugyanakkor kategorikusan kijelentette, hogy az ítélethirdetésig már nincs mondanivalója.

Teljesen nyugodtan várom az ítéletet

– zárta rövidre a beszélgetést.

Az ügyvédje, dr. Fröhlich Krisztián elárulta, mire lehet számítani a szerdán reggel kezdődő tárgyaláson.

– Valóban megvan az esélye és a lehetősége is annak, hogy szerdán ügydöntő határozat szülessen. Ugyanakkor kitűztek egy tárgyalást péntekre is, hiszen az ítélethozatal előtt minden vádlottat megillet az utolsó szó joga és mivel az ügynek kilenc vádlottja van megtörténhet, hogy nem érünk a végére, ha mindenki felszólal. Azt, hogy Galambos Lajos él-e ezzel, jelen pillanatban még nem tudom megmondani, ez rajta áll – mondta a trombitaművész védője lapunknak.

Fotó: Knap Zoltán

Szaloncukor, vagy virgács...

Dr. Fröhlich Krisztián azt is elárulta, mire számít az ítélet kapcsán, vagyis inkább miben reménykedik.

– A védelem bízik abban, hogy szerdán ítélet születik és abban is, hogy a másodfokon elhangzott jogi érvelések célt értek és ezek fényében hoz majd ítéletet a bíróság.

Hogy másképp fogalmazzak, szerdán jó eséllyel eldől, hogy ügyfelem számára szaloncukrot, vagy virgácsot rejt–e a mikuláscsomag…

– tette hozzá a védő.

Tehát Galambos Lajosnak három lehetséges fogatókönyvre kell készülnie legkésőbb péntekig: az egyik eshetőség, hogy a másodfokú bíróság helyben hagyja az előző ítéletet, vagyis 2 év 10 hónapot kell börtönben töltenie, a másik, hogy győz az ügyészség érvelése, mely esetben a középmértéket számolva 7 évet is kiszabhat a bíróság, a harmadik pedig a felmentés lehetősége.

Természetesen történjék bárhogy, Lajcsi számolhat azzal a 125 nappal, amit már a rácsok mögött töltött, vagyis ennyivel rövidülhet a büntetése, és persze ott van még a harmadolás lehetősége is, hiszen jó magaviselettel akár egyharmadával csökkenthető a büntetés.

Fotó: Bors



Galambos Lajos már eddig is sokat veszített



Lajcsi már eddig is nagy árat fizetett bűnéért, hiszen a megítélésének bizonyosan nem tett jót a vád, majd az első fokon meghozott ítélet. Emellett 125 napot töltött börtönben, miután 2015. szeptember 24-én mocsai birtokáról előállították. De a legnagyobb veszteségként valószínűleg házassága felbomlását éli meg, hiszen volt feleségét lopással vádolták meg az ügy kapcsán és erre ráment a kapcsolatuk még úgy is, hogy Boglárkát a bíróság első fokon felmentette a vádak alól. Ugyanakkor az ügyészség ezen ítélettel szemben is fellebbezést nyújtott be. Lajcsi volt feleségére letöltendő börtönbüntetést kértek, így az asszony számára is keménynek ígérkezik a szerdai tárgyalás.