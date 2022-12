Failoni Donatella megtörte a csendet, megjárta a földi poklot: Még élni akarok!

Failoni Donatellát mostanában nem hagyja magára a családja. Egyesek tudni vélik, hogy róla van szó azokban a hírekben, melyek szerint egy Kossuth-díjas színművész özvegye nemrég öngyilkossági kísérletet követett el. A művésznő nem kommentálja a híreket, csupán sejtelmesen annyit mond: köszöni, jól érzi magát.

Failoni Donatella az emlékei között él Fotó: Móricz István / Bors

Élvezem az életet!

Jókedvűen, kedvesen vette fel a telefont Failoni Donatella, aki bár férje tavaly októberi halála óta nehéz időszakon megy keresztül, mégis próbálja a víz felszíne felett tartani magát. Nem tagadja, hogy voltak pillanatok, amikor úgy érezte, megjárta a poklot.

Tudom, hogy néhány hete meggondolatlan bejegyzéseket tettem közzé a Facebookon, melyekkel ráijesztettem néhány ismerősömre. Ígérem, a jövőben nem teszek ilyeneket

– mondta az ismert zongoraművész, és megjegyezte: önmagában az, hogy valaki akár nyilvánosan is közzétesz mélabús gondolatokat, még nem jelenti azt, hogy valóban maga ellen is fordul.

– Mindenkinek köszönöm, aki aggódott értem, de jól vagyok. Élvezem az élet szépségeit, lelkesen készülök a karácsonyra. Két hete töröm itthon a diót, ugyanis a szentestét velem tölti az egész családom, ezért bejglit és zserbót is sütök.

Egyáltalán nem áll szándékomban eltávozni ebből a világból, nagyon is élni szeretnék

– fogalmazott Donatella.

Sándor fentről vigyáz a feleségére Fotó: Móricz István

Sándor vigyáz rám!

Oszter Sándor tavaly októberben a család balatoni nyaralójában lett rosszul, nem sokkal később pedig a fejét a felesége vállára hajtva hunyt el. Közel öt évtizedet töltöttek együtt, a köztük levő erős köteléket pedig a halál sem szakította szét.

– Érzem és tudom, hogy Sándor velem van és odaföntről vigyáz rám. Egy madár képében rendszeresen megjelenik az ablakban. Egyszer be is repült, és egyenesen beült egy fotelbe. Akkor megszólítottam: Sándor, te vagy az? Ha igen, adj jelt! Abban a pillanatban felreppent és csak a hálószobában szállt le, egyenesen a férjem ágyán – mesélte meghatottan a zongoraművész, és hozzátette: a madár azóta is látogatja.

Hiányzik a hitvesem, de tudom, hogy sok tennivalóm akad még. Szüksége van rám a lányomnak és az unokámnak is

– szögezte le Failoni Donatella.

Élvezi az életet Fotó: Móricz István

Nem magányos

A művésznőre az elmúlt időszakban kissé rájárt a rúd. Volt, hogy elesett az otthonában és csontját törte, de a baleset után sikeresen felépült. Ideje nagy részét otthon, Diósjenőn tölti, hiszen a balatoni nyaralójában jelenleg nincs fűtés, ezért oda télen nem tud huzamosabb időre leutazni.

– A diósjenői házban minden Sándorra emlékeztet, de én nem is szeretnék ezektől az emlékektől megválni – jelentette ki Failoni Donatella. Az impozáns ingatlanban rengeteg a tennivaló, de van segítsége. A lánya is folyamatosan látogatja, a veje pedig szinte nála lakik. Odafigyelnek rá, nem hagyják, hogy magányosnak érezze magát. A legnagyobb örömöt persze unokája, Hunor jelenti a számára. Már csak miatta is szeretne minél hosszabb életet élni.