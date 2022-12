Ennyi volt, 25 év után befejezi L.L. Junior

Minden magára valamit adó zenész életében eljön a pillanat, amikor úgy érzi, hogy a hétvégékre szervezett 5-10, akár 15! fellépés helyett kevesebb, de nagyobb léptékű bulikat vállal el. Az okokat nem kell sokáig keresni: egy nagyobb bulival meg lehet keresni azt a pénzt, amit egy tucat hakni alatt, kevesebbet kell utazni, és nem mellesleg színvonalbeli lépést is jelent ez, aki elaprózza magát, azt úgy is árazza be a szakma és a közönség…

Junior nem akarja elaprózni magát Fotó: Markovics Gábor

L.L. Junior már réges-régen túl van azon a szinten, hogy félhomályos klubhelyiségekben álljon egy kétszer két méteres színpadon, hogy egy hétvégén akár ezer, ezerötszáz kilométert tekerjen az autóba. Van ő olyan ismert és elismert, hogy heti egyszer egy nagyobb koncerttermet megtöltsön, arról nem is beszélve, hogy januárban a Sport Arénában koncertezik a Fekete Vonattal, ahova többezer embert várnak….

Ne legyen félreértés, L.L. Junior szívből szerette a kisebb koncerthelyszíneket is, de mostanra megérett benne a gondolat, hogy tovább lépjen.

A hírt, hogy 25 év után elbúcsúzik a klubkoncertek világától az Instagram oldalán jelentette be.