Kulcsár Edina és gyerekei apja, Szabó András Csuti egy évvel ezelőtt még együtt készültek a karácsonyra, egy családként. Az ünnepek után nem sokkal azonban jött a bejelentés, hogy véget ért a házasságuk, majd kiderült, hogy egy új férfi is képbe került. Azóta Kulcsár Edina és Csuti hivatalosan is elváltak és a volt szépségkirálynő szinte azonnal teherbe is esett a rapper G.w.M-től.

Csutit nem csoda, hogy megviselte az elmúlt időszak. Az üzletember sokat dolgozott magán kívül-belül, aminek meg is lett az eredménye. Csuti éveket fiatalodott viharos válás óta.

Alig 1 éve és most az arcom!

- a fotón látszik, hogy a tudatos bőrápolás meghozta a várva várt eredmény, Csuti ráncai egyszerűen kisimultak.