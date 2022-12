Autisták javára gyűjt Csocsesz: „Boldogsággal tölt el, ha segíthetek"

Az elmúlt években covidban elhunytak és a jelenlegi gazdasági helyzet miatt sajnos még az eddiginél is többen lesznek azok, akik egyedül és üres asztal mellett töltik a karácsonyt. Fontos, hogy mindenki, aki megteheti, a saját lehetőségei szerint segítsen az embertársain. A hazai sztárok közül többen is vannak, akik az ismertséget jó célra használják fel és szép példával járnak elől. Csocsesz nagyon fontosnak tartja a jótékonykodást, ám nem csak az év utolsó hónapjában tesz azért, hogy mosolyt csaljon mások arcára vagy jobbá tegye az életüket.

Fotó: Bors

– A legutóbbi alkalommal egy kisgyerek műtéti költségeire gyűjtöttek pénzt, mert olyan komoly betegségben szenved szegény, hogy csak egy drága beavatkozással tudnak segíteni rajta. A település egy emberként összefogott, a megkeresésükre pedig azonnal igent mondtam. Emellett például Szlovákiában is jártam idén, ahol szintén egy operációra gyűjtöttek. Arra viszont odafigyelek, hogy ha felajánlom a fellépti díjat, akkor az összeg biztosan jó helyre kerüljön. Szerencsére eddig egyszer sem fordult elő, hogy visszaéltek volna a bizalmammal, sőt gyakran megesik, hogy később beszámolót is kapok a fejleményekről. Persze a fellépések mellett nem tudok minden ilyen jellegű felkérésnek eleget tenni, amit szerencsére megértenek a szervezők, de évente 3-5 alkalom belefér. Mindig örömmel megyek és boldogsággal tölt el, ha pár százezer forinttal segíthetek – mesélte az énekes, aki csatlakozott egy az ünnephez kapcsolódó kezdeményezésben is.

– Készült egy karácsonyi válogatás lemez, amin a Kérlek Angyal című dalom is helyet kapott. Ez a karácsony hangulatát idézi és azoknak is szól, akik elvesztették egy szerettüket és emiatt üres az asztal mellé ülnek le szentestén. Az eladott lemezekből befolyt összeget az autisták számára létrehozott alapítvány javára ajánljuk fel

– mondta Csocsesz szerényen, aki, ha a Bors munkatársa nem kérdezi erről, talán sosem árulta volna el, hogy rendszeresen segít a betegeken és a rászorulókon.