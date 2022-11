25 éve van együtt a férjével: A Unique énekesnője elárulta, mi a hosszú házasság titka

Völgyesi Gabi a Ripostnak elmondta, férjével, Kovacsics Ádámmal a zenekar mellett új projektbe kezdtek. Zenei workshopokat tartanak szerte az országban, gyerekeknek és felnőtteknek. Ádám, az együttes zeneszerzője a produceri és a zenekészítői feladatokat mutatja be az érdeklődőknek, Gabi a színpadi kihívások rejtelmeibe avatja be őket, és ügyvédként a szerzői jogokról, jogdíjakról is beszél. Énekelnek, közösen dalt írnak.

25 éve vannak együtt Fotó: Facebook

Adódik a kérdés, mi Gabi és Ádám hosszú házasságának titka, ugyanis ők ketten az életben és a munkában is egy párt alkotnak. Az énekesnő azt mondja, 25 év hosszú idő, de mindenekelőtt ott van előttük a családjaik példája.

– Mint mindig az életünkben, most is meg kell oldani, hogy időt szakítsunk kettőnkre. Fontos az empátia, az, hogy megpróbáljam a másik helyébe képzelni magam és természetesen a megértés. Még ha esetenként egyáltalán nem is értek egyet azzal, amit Ádám mond, elfogadom. Na meg persze a humor. A férjem rendkívül szórakoztató, mond valami őrültséget, aztán csak nevetünk mindketten – mondja Gabi és kiemelte azt is, hogy nagyon fontos a bizalom, erre lehet tovább építkezni. Nemcsak egymással, a gyerekeikkel is sokat foglalkoznak: Martin 10, Eliot 8 éves. Az énekesnő a rengeteg feladat ellenére elengedhetetlennek tartja, hogy maga is kikapcsolódjon, az olvasásra minden este szakít időt. Úgy gondolja, a jelenre kell koncentrálni, és azon belül is a jó dolgokra.

Az együttes egyébként mindig próbál megújulni, amit legújabb daluk is bizonyít: