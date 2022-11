"Nem értem, mi a f.szért kell erről magyarázkodnom" - Tóth Andi idegesen reagált a hírekre

Szerdán röppent fel a hír, hogy Tóth Andi lemondta egy szolnoki fellépését. Sokan ebben is azt látták, hogy biztos az énekesnő az, akit a napokban drogosan kórházba kellett szállítani. A híreket meglátva eldurrant Tóth Andi agya és a szokásos stílusában reagált a dolgokra.

Mint mondta, ő nem érti ezt, mert neki nem volt szerződése a szervezőkkel és biztos, hogy nem ment volna arra a helyszínre fellépni, a hitetlenkedőknek még azt is felajánlotta, hogy megmutatja a naptárát.

Majd jött a magyarázkodás a hétvégi Dancing with the Stars miatt, ahol több korábbi versenyző is újra színpadra áll majd a következő élő adásban. Sokan nehezményezték, hogy a tavalyi győztes, Tóth Andi miért nem szerepel a nosztalgia adásban, most a TV2 nyilatkozata után ő is elmondta, hogy a Hazatalálsz című sorozat forgatása miatt nem fér bele az idejébe, hogy próbáljon a táncos show-műsorra is.

"Ezért nem vállaltam a most szombaton tartandó, visszatérő Dancinget, mert nem tudtam volna mikor próbálni rá, ugyanis hajnaltól estig én forgatok, és ha itt végeztem akkor már vasárnaptól én próbálok a Dancingre. Szóval ennyi történt, nincs semmilyen szerződés aláírva, nem olyan fellépést mondtam le, amit én vállaltam. Bár nem értem, mi a f*szért kell magyarázkodnom erről bárkinek is, csak mert már a tököm kivan!" – mérgelődött Tóth Andi az őt ért vádaskodások miatt.

Annyit azonban elárult, hogy a Dancing with the Stars döntőjébe visszatér korábbi partnere, Andrei Mangra oldalán és egy nagyon ütős produkcióval készülnek.

"Most, hogy ezt elmondtuk, megyek a Dancing döntőjébe, k*rva sok kedvet adtok hozzá, b*zdmeg, de megyek és egy kib*szott jó produkcióval készülünk Andrei-jal"

– mondta ingerülten, sajátos stílusban az énekesnő, akiről még mindig sokan úgy gondolják, hogy ő a drogbotrányba keveredett énekesnő.

Az Instagram-story 24 óráig itt megnézhető.