Szívszorító: Emberek tucatjai kísérték utolsó útjára Maros Gábort

Örök nyugalomra helyezték Maros Gábort. A színész október 25-én hunyt el, sokoldalú művész volt, prózai szerepekben és zenész műfajokban is megállta a helyét. Nem csak itthon játszott többek között az Operettszínházban, a Csokonai színházban, külföldön Bécsben és Münchenben is színpadra állt. Évekig az amszterdami Concertgebouw-ban is fellépett.

Fotó: Markovics Gábor

Maros Gábor sztrók miatt már tavaly is kórházba került. Annyira rossz egészségügyi állapotban volt, hogy orvosi felügyeletre szorult. Októberben aztán jött a lesújtó hír: a színész szervezete feladta a harcot.

Csütörtök délután nagyjából 40-50 fő kísérte utolsó útjára Maros Gábort a Farkasréti temetőben. A gyászolókat a színész első felesége, Bencze Ilona fogadta.

Valamennyien fehér virággal a kezükben érkeztek a 14 órakor kezdődő búcsúztatóra.