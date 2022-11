Komoly döntést hozott az egykori Nagy Ő

A Bors írta meg elsőként, hogy Molnár Anikó az emelkedő energiaárak miatt komoly döntésre szánta el magát: megpróbálja még hatékonyabbá tenni a családi megtakarításokat, ezért megválik a telke felétől.

Molnár Anikó eldöntötte, hogy eladja a telke felét Fotó: Facebook

A Pomáz egyik felkapott részén fekvő ingatlanban ő és az édesanyja laknak kettesben (több kutyussal és macskával együtt), és bár a ház kettejüknek tökéletesen elég, a hozzá tartozó hatalmas, több bejárattal is rendelkező kert kihasználatlanul áll.

Új gazdája lesz Molnár Anikó kertjének

Az egykori Nagy Ő hirdetésére a hírek szerint már több érdeklődő is jelentkezett, ha minden jól megy, akkor heteken belül gazdát is cserélhet a telek. A híresség azonban itt még nem állt meg, eladásra kínálja a régi gépkocsiját is. A 18 éves autó hét évig volt Anikó tulajdonában, és szinte összenőttek, így fájó szívvel válik meg tőle.

– 7 évig volt imádott társam a mindennapjaimban, de eljött az idő, hogy elbúcsúzzak tőle és egy új "gazdihoz" kerüljön. Boldog lennék, ha mihamarabb megtalálnám azt az embert, aki ugyanúgy szeretné, mint én és aki ugyanúgy élvezné a tető nélküli autókázás örömét, mint ahogy én élveztem – írta Anikó az Instagramon a hirdetéséhez.